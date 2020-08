Ismét lecsaptak a viharok

Megosztás Tweet



Ezekben a percekben is tart a károk felszámolása Győrben, ahol délután 4 óra körül csapott le a vihar – hangzott el az M1 Híradójában.

Rövid idő alatt több tíz milliméternyi eső zúdúlt a városra, az esővíz-elvezetők pillanatok alatt megteltek. Az eső házak pincéit öntötte el és vezetékeket szaggatott le. A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonalon felsővezeték szakadás miatt több mint egy órás késésre kell számítani. A katasztrófavédelem emberei csak Győrben több mint 60 risztást kaptak.

Ezek a felvételek pedig Tatáról érkeztek. A Komárom-Esztergom megyei településre hirtelen csapott le a vihar. Az utcákat elöntötte az eső, az autók tengelyig gázoltak a vízben. Az üzletekből és a házakból söpörni kellett a vizet. A vihart erős, olykor több mint 60 kilométer per órás széllökések kísérték.

Nem sokkal ezelőtt erős széllel és rengeteg esővel a fővárosba is megérkezett a vihar. A meteorológiai szolgálat több megyére is másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás miatt. A vihar most a keleti országrész felé tart. Az előrejelzés szerint rövid idő alatt akár 50 milliméter eső is eshet, de jégesőre valamint viharos erejű szélre is számítani kell.