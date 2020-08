Megosztás Tweet



Úgy tűnik, hogy a hazai nyaralás népszerűsítésére indított kampány meghozta az eredményt, ugyanis egyre több magyar dönt úgy, hogy itthon tölti szabadságát. A belföldi vendégek száma 100 ezerrel több volt idén júliusban, mint egy évvel korábban. Ez azért is kiemelkedő adat, mert márciusban sokan még attól tartottak, hogy a világjárvány miatt semmi nem lesz az idei szezonból. Szakemberek szerint az augusztus is kiemelkedő számokat hozhat a turizmusban – hangzott el az M1 Híradójában.

Tele voltak a strandok a Balaton déli partján és Balatonfüredet, a tó legkedveltebb északi parti települését is sokan választották úti célul a múlt hónapban.

A Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb felméréséből kiderült, hogy

a belföldi vendégek száma júliusban meghaladta a tavaly ugyanekkor mért adatokat, vagyis ahogy azt várni lehetett, sok magyar döntött úgy, hogy külföldi utazás helyett itthon piheni ki magát.

Így például sokan keresték fel Hortobágyon a Kilenclyukú hidat és környékét, vagy szerveztek erdei kirándulásokat Dobogókő és a Dunakanyar térségébe, de a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék is népszerű volt a turisták körében.



Az adatok azt mutatják, hogy a magyarok a veszélyhelyzet után még óvatosak voltak és nem mertek nyaralást szervezni, júliusban viszont újra kedvet kaptak, és rekordot döntött a vendégek száma: a hazai szálláshelyekre csaknem 1,4 millió turista érkezett.

A legkedveltebb térség a Balaton környéke volt, oda több mint 500 ezer vendég foglalt szállást, míg Budapestre 78 ezren érkeztek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese azt mondta,

arra számítanak, hogy augusztus végéig még többen szeretnék felfedezni Magyarország nevezetességeit és a szomszédos országok helyett inkább itthon nyaralnak.

Augusztusban is arra számítunk, hogy kiváló eredményeket érünk el és a hazai turisztikai szolgáltatóknál nagyon sokan pihennek. Legyen szó magánszálláshelyről, szállodáról vagy éppen panzióról. Az is világosan látszik, hogy a területi eloszlás egyenlő és nem csak a Balatonnál fogunk idén augusztusban pihenni, hanem az ország egész területén – mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese.

A belföldi turizmus élénkítésére a kormány jelentősen csökkentette a SZÉP-kártya adóterheit is. Év végéig az erre utalható összeg után egyáltalán nem kell szociális hozzájárulást fizetni, a feltöltési keretösszeget pedig megduplázták. Ennek meg is lett az eredménye:

az emberek júliusban rekordösszeget, csaknem nyolcmilliárd forintot költöttek a felhasználható zsebekből.

A korábbi évekhez képest jóval visszafogottabban rendezik meg az idei Debreceni Virágkarnevált. A járványügyi intézkedések miatt a felvonulás és a tűzijáték is elmarad. Tíz virágkocsi készül ugyan, ezeket most szabadtéri kiállításokon mutatják majd be. A művészeti csoportok pedig a város több pontján tartanak rövid bemutatókat. A cél, hogy ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.

Az 51. virágkarneválra tíz kompozíció készül. Lesz közöttük olyan, amely a Nemzeti Összetartozás Évét köszönti, mások a magyar történelem nagyjai előtt tisztelegnek, de a környezetvédelem is megjelenik majd a virágkocsikon. A kompozíciók végső formájukat szerdán nyerik el, akkor kerül fel a szobrokra a több százezer élővirág.



A kompozíciók felvonulása elmarad. Augusztus 20-án a Nagytemplom előtt, majd másnaptól a Stadion mellett nézhetik meg a látogatók az elkészült alkotásokat. A művészeti csoportok pedig a város több pontján tartanak 20-25 perces bemutatókat. A cél, hogy elkerüljék a nagy csoportosulásokat.

A Debreceni Népi Együttes tagjai sem a felvonulásra, hanem a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából készült ősbemutatóra, az Együtt 100 című előadásra készül a nemzeti ünnepen.

A virágkarneválon csak debreceni, illetve a környékről érkező csoportok mutatkoznak be.

A biztonság érdekében még a zöld besorolású országokból sem érkeznek külföldi fellépők a programsorozatra.

