Özönvízszerű esővel csaptak le a viharok az országban

Özönvízszerű esővel csaptak le a viharok a hétvégén több helyen is az országban.Tatabányán villámáradások alakultak ki, az autók tengelyig gázoltak a vízben, és a mentőállomást is elöntötte a víz. Bajóton több háznál is homokzsákokkal védekeztek, Esztergomban kisebb tavak alakultak ki a városban.Vasárnap főleg nyugaton esett sok eső, a felázott talaj miatt nem tudták megtartani az idei Nemzeti Vágta első versenyét sem Gyenesdiáson – hangzott el az M1 Híradójában.

Esztergom belvárosában az utcákon hömpölygött a villámáradás szombat délután. A víz helyenként az autók tengelyéig ért. A legkritikusabb helyzet a főutcán volt, ott torlódás is kialakult, illetve több parkoló autóba is befolyt a víz.

Tatabányán a felhőszakadás után mintegy 25 centiméter magasan állt a víz

a mentőállomás udvarán. Az önkéntes tűzoltók beavatkozására is szükség volt a szivattyúzásnál.

Az utcákon villámárvizek alakultak ki, az autók araszolva haladtak, az emberek pedig bokáig jártak a vízben. A füves területeken, illetve parkokban is több centiméter magasan állt a víz.



A katasztrófavédelmet kidőlt fák, leszakadt ágak és elárasztott pincék miatt riasztották, illetve a helyiek is a megtelt pincéket szivattyúzták. Megáradt a bajóti-patak is. A víz az utcákra is betört, az emberek homokzsákokat raktak a kapuk elé, hogy a víz ne jusson be az udvarokra.

Heves dörgéssel érkezett Budapestre a felhőszakadás, majd percek alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott.

A Váci úton tengelyig ért a víz,

a forgalom is lassabb volt a szokottnál. Az eső kora estig zuhogott a fővárosban.

Vasárnap pedig minden ott folytatódott, ahol egy nappal korábban abbamaradt. A zivatar kora délután érkezett meg a fővárosba. A nagyobb utakon pillanatok alatt megállt a víz, amit az elhaladó autók több méter magasra is felcsaptak.

A lefolyóknál kisebb örvények is kialakultak, több helyen pedig a forgalom is lelassult, illetve a gyalogosok és a kerékpárosok is eltűntek az utcákról amíg a zivatar tartott.

Keszthelyre özönvízhez hasonló eső csapott le késő délelőtt. A város alacsonyabban fekvő területein a vízelvezető árkok teljesen megteltek, de

volt olyan utca, ahol a szennyvízcsatorna fedelét is megemelte a feltörő víz.

A felgyülemlett víz az autók kerekeit is ellepte, és az egy órás esőzés miatt több helyen fennakadások is voltak a közlekedésben.

A Nemzeti Vágta idei első előfutamára rekordszámú nevezés érkezett.

A felázott talajon a versenyzők és a lovak is veszélybe kerültek volna,

ha futamot rendeznek. A több száz néző és a szervezők az utolsó percig bíztak a kedvezőbb időjárásban. Végül többszöri vizsgálat után késő délelőtt született döntés a rendezvény elhalasztásáról. A Nemzeti Vágta most elmaradt előfutamát jövő vasárnap pótolják.

A címlapfotó illusztráció.