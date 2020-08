Komoly gondokat okozott a hirtelen lezúduló eső több településen is. Kidőlt fák, elárasztott pincék miatt hívták a tűzoltókat Tatabányán, Tatán és Vértesszőlősön, de Budapesten is kellett szivattyúzni. Esztergom belvárosában folyóként hömpölygött a víz a főutcán. A villámáradás közlekedési dugót okozott, több autó is elakadt a helyenként tengelyig érő vízben – hangzott el az M1 Híradójában.

„Komoly gondokat okozott Esztergomban a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék délután. Gyakorlatilag a belváros főutcáján folyóként hömpölygött a víz, villámáradás keletkezett. Negyvenöt perc leforgása alatt ugyanis több 10 mm csapadék hullott le egyszerre, kisebb közlekedési dugót okozva ezzel Esztergom belvárosában. Több autó is elakadt Esztergom belvárosának főutcáján” – mondta az M1 tudósítója.