Budapesten is árulják az egyik legveszélyesebb új dizájnerdrogot

Budapesten is árulják, és úgy tűnik, fogyasztják is az egyik legveszélyesebb új dizájnerdrogot. A bikának nevezett kábítószer miatt eddig már tizenegyen haltak meg.Szakemberek szerint az egyik legnagyobb gond az ilyen szerekkel, hogy olcsón hozzá lehet jutni, gyakorlatilag senki nem ismeri az összetételét, így a hatása is kiszámíthatatlan. A legfiatalabb áldozat 23 éves volt – hangzott el az M1 Híradójában.