A távolságtartási szabályokat továbbra is be kell tartani

Hazánkban az előző napokhoz képest jóval kevesebb, mindössze 24 embernél mutatták ki a koronavírust. A szakemberek szerint a távolságtartási szabályokat azonban továbbra is be kell tartani, például a strandok büféinél sorbaálláskor is. Közben Debrecenben az egyre több fertőzött miatt úgy döntöttek, hogy látogatási tilalmat rendelnek el az idősotthonban, ahol más szigorításokat is bevezettek, gyakorlatilag visszatértek a tavasszal alkalmazott előírásokhoz – hangzott el az M1 Híradójában.