Párbeszéd: A kormány nem készült fel az iskolakezdésre

A Párbeszéd véleménye szerint a kormány nem készült fel azokra a kihívásokra, amelyeket a koronavírus okoz a szeptemberi iskolakezdés után.

Barabás Richárd, a párt szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormányzat folyamatosan arról beszél, hogy nemcsak „nyakunkon van” a koronavírus második hulláma, hanem „várhatóan szeptember környékén fog tetőzni”. Ezért felmerül a kérdés – tette hozzá -, hogy mi lesz a közösségbe visszatérő gyermekekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel.

A Párbeszéd úgy számol, hogy az iskolakezdés mintegy ötmillió embert érint, mivel ennyien állnak közvetlen kapcsolatban a diákokkal - közölte. Kérdéses, hogy taníthatnak-e az idős tanárok, hogyan tesztelik a gyermekeket és az iskolai dolgozókat, illetve, szükség esetén, hogyan folyik majd a digitális oktatás – sorolta problémáikat a politikus.

Kérdezték tőle, a Párbeszéd honnan tudja, hogy mi történik szeptemberben, miután ezt az egészségügyi szakemberek sem képesek pontosan megjósolni. Barabás Richárd azt felelte, a kormány adatokkal alátámaszthatná, mire alapozza azt, hogy „szeptemberben második hullám lesz, amiről folyamatosan beszélnek”.

Újabb kérdésre azt válaszolta, a kabinetnek három forgatókönyvet is el kellett volna készítenie. Egyaránt fel kellett volna készülni arra, hogy mi történik, ha a vírus „nem robban be”, mi történik, ha újra be kell zárni az iskolákat, és mi történik egy részleges lezárás esetén.

Kérdezték a gödi önkormányzatban kialakult helyzetről is, amire azt felelte: minden ellenzéki vezetésű városban és kerületben be kell bizonyítani, hogy létezik olyan demokratikus alternatíva a kormánnyal szemben, amely az emberek érdekeit veszi figyelembe. Hozzátette, problémásnak látja, hogy a településen idáig fajulhattak a konfliktusok, miközben a pártközpontok megbékélésre és együttműködésre törekszenek.

Barabás Richárdot arról is kérdezték, hogy a gödi helyzetből lehet-e következtetéseket levonni a 2022-es választásra. Barabás Richárd azt mondta: csütörtökön történelmi jelentőségű ellenzéki pártelnöki találkozó volt, ahol a résztvevők megegyeztek arról, hogy közösen indulnak a választáson. Hat ellenzéki párt meghallotta, hogy a választók egységet, demokráciát, egymás iránti tiszteletet, megértést és egy olyan kormányt szeretnének, amely a béke, a prosperitás és a hosszú távú, kiszámítható tervezés programját valósítja meg – jelentette ki.

A címlapfotó illusztráció.