Országszerte folyamatosan fejlesztenek a szálláshelyek

Megosztás Tweet



Itthon egyre többen döntenek úgy, hogy idén inkább belföldön nyaralnak. A szálláshelyek sokfelé szinte teltházzal üzemelnek, és folyamatosak a fejlesztések is. A hotelek és turisztikai attrakciók munkatársai a járvány alatt sem tétlenkedtek: ahol csak tudták megújultak és szépültek – hangzott el az M1 Híradójában.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Felújították a wellnessrészleget, és 11 új szobával bővítették a férőhelyeket a baktalórántházi szállodában. A hotelnek 55 év után először kellett bezárnia idén a koronavírus-járvány miatt. Néhány hete viszont már újra szinte teltházzal működnek. A vendégek nagy része idén inkább hazai szálláshelyeket választ.

A hotel a járvány alatt is meg tudta tartani az alkalmazottait, sőt, a forgalom miatt úgy tűnik, több embert még fel is tudnak venni. A szálláshely kifejezetten figyel a biztonságra a járvány miatt.



A csaknem százéves békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő a helyiek egyik legnépszerűbb úticélja. Naponta több ezren is ellátogatnak oda.

A fürdőt és az egészségcentrumot az elmúlt időszakban jelentősen fejlesztették. A több mint nyolcvan millió forintos beruházásban többek között kicserélték a nyílászárókat, kialakítottak egy napelemparkot és akadálymentesítettek. A turisztikai szakemberek célja, hogy még vonzóbbá tegyék a térséget.

Országszerte folyamatosak a fejlesztések a turisztikai ágazatban. A kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy

a kormány fejlesztésekkel is támogatja az ágazatot és a munkahelyek megtartását, de emellett az is fontos, hogy idén nyaraljunk itthon.

„Mi is sokat tehetünk azonban ha idén belföldön is nyaralunk, még nem késő elindulni és hazai úti célokat választani, keressünk fel egy jó magyar éttermet, látogassunk meg egy megújult várat, kastélyt vagy nemzeti parkot, segítve ezzel a hazai turizmust és a benne dolgozókat, használjuk ki még az előttünk álló heteket és nyaraljunk itthon is, biztonságban” – mondta Szentkirályi Alexandra.

A koronavírus-járvány az elsők között döntötte be világszerte a turizmust. Júliusban idén itthon már javult a helyzet. Több mint 3,8 millió vendégéjszakát könyvelhettek el a hotelek és a szállodák, a vendégek nagy része belföldi volt.

Külföldön romlik a helyzet

Szerdától az utcán is kötelező az arcot eltakaró maszk viselése a belga fővárosban. A brüsszeli régió vezetése azután döntött a szigorításról, hogy egyetlen hét alatt 60 százalékkal nőtt az új koronavírusos esetek száma. Hasonló a helyzet Európa számos népszerű turisztikai célországában is.

(Fotó: EPA)

Kötelező maszkviselésre figyelmeztetnek a táblák a belga főváros utcáin. A brüsszeli régióban szerdától érvényes rendelkezés értelmében minden, 12 évesnél idősebb embernek el kell takarnia az arcát a nyilvános helyeken. A hatóságok azt követően döntöttek a szigorításról, hogy kiderült: az előző héthez képest csaknem 60 százalékkal nőtt az új koronavírusos esetek száma.

A francia és a holland fővárosban is elrendelték a kötelező maszkviselést, sőt, a holland kormány egyenesen arra kérte a turistákat, hogy kerüljék el a főváros zsúfoltabb részeit. Németország pedig kötelező karantént írt elő azoknak, akik fertőzésveszélyes területről, köztük több spanyolországi régióból térnek vissza.

Járványügyi szakemberek Európa-szerte többször is figyelmeztettek arra, hogy

a nyári időszakban nem csökken a fertőzésveszély.

A szabadban ugyanis sokan kevésbé tartják be az óvintézkedéseket, ám ennél is nagyobb veszélyt jelent az idegenforgalom újraindulása.

A holland kormányfő néhány napja egyenesen arra kérte a turistákat, hogy kerüljék el Amszterdam zsúfoltabb részeit.

Az országban azonban igazán komoly gondot a külföldi nyaralásból hazatérők okoznak: a múlt héten több mint 400 visszatérő utas tesztje lett pozitív, ami az összes tesztelt 43 százaléka. A járvány terjedése jelentősen felgyorsult: míg júliusban összesen 4600 új fertőzöttet regisztráltak, augusztusban már első tíz napban meghaladta a 4700-at az új esetek száma.

(Fotó: EPA)

Az utóbbi napokban drámai emelkedést regisztráltak az új fertőzések számában Franciaországban is. A napi kétezer eset a duplája az egy héttel korábbi adatoknak. A hónap eleje óta több száz település döntött a kötelező maszkviselés bevezetéséről.

A párizsi kormány ezért elrendelte a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályok meghosszabbítását a nagy forgalmú helyeken. A miniszterelnök szerint az óvatosság csökkenése miatt lehet, hogy ennél tovább is kell menni.

A második hullám küszöbén áll Európa

A turistaszezon kezdete óta

szinte minden népszerű európai üdülőhelyen emelkedik a fertőzések száma.

A brit kormány után a német vezetés is veszélyesnek minősítette Spanyolország egyes régióit.

Az onnan hazatérőkre a múlt hét óta kötelező karantén vár Németországban. A figyelmeztetés ellenére még mindig rengeteg német indul az Ibériai-félszigetre vakációzni.

A turistákat nem csak a nagyobb fertőzésveszély fenyegeti. A forgalom visszaesése a programok megfogyatkozásán is látható. Velencében a szállodák többsége kinyitott már, de

hiába kínálják féláron a szobákat, alig 30 százalékos kihasználtsággal működnek.

A vendégek elmaradása miatt kevesebb a látnivaló is: az összesítések szerint az olaszországi múzeumok harmada a korlátozások vége után három hónappal sem nyitotta meg még a kapuit.

A címlapfotó illusztráció.