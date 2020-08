Az iskolákban kezdődik az új tanév

Megosztás Tweet



Járványügyi protokollal készülnek a tanévkezdésre az iskolákban. A minisztériumban már elkészült egy részletes tájékoztató, ez tanácsokat tartalmaz a koronavírus helyzet kezelésére, valamint a mindennapi tanítás kapcsán is pontos előírásokat tartalmaz. Hangsúlyozzák: hagyományos iskolakezdésre készülnek, de folyamatosan figyelik a helyzetet. Itthon egyelőre gócpontokhoz köthető a vírus terjedése, legutóbb Mecseknádasdon találtak több fertőzöttet.Világszerte nagy kérdés hogy mi lesz az iskolákkal, egyre több ugyanis a kifejezetten fiatal fertőzött. Csak az Egyesült Államokban másfélszeresére nőtt az iskoláskorú betegek száma két hét alatt. Új-Zélandon száz napnyi vírusmentesség után ismét felütötte fejét a kór. Egy kis reménysugár lehet, hogy az oroszok bejegyezték a világ első koronavírus elleni vakcináját – hangzott el az M1 Híradójában.

A Baranya megyei Mecseknádasdon, aki csak teheti, most otthon marad, nehogy elkapja a koronavírust. A településen hatan fertőződtek meg. Egy család érintett, akik Horvátországban nyaraltak, de valószínűleg nem ott betegedtek meg. A helyiek úgy tudják: a nagymama kórházban van, a többiek enyhe tünetekkel házi karanténban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azonnal megkezdte a kontaktkutatást, csaknem 70 embertől vettek légúti mintát. A fertőzés miatt látogatási tilalmat rendeltek el a mecseknádasdi idősotthonban, valamint a bonyhádi kórházban és szociális intézményekben is. Az augusztus 20-ai rendezvényeket pedig lemondták.

Kedvezők a friss járványügyi adatok Magyarországon

Közben a friss járványügyi adatok kedvezőbbek mint a korábbi napokban. Tizenöten fertőződtek meg egy nap alatt, és nincs halálos áldozat. Legutóbb múlt szerdán volt 20 alatt az új megbetegedések száma. Jelenleg 62 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, öten vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs folyamatosan figyeli a járványügyi helyzetet, és továbbra is fokozott elővigyázatosságot kér az emberektől. A koronavirus.gov.hu oldalon azt írják, a legfontosabb védekezés most az, hogy akinek tünete van: lázas, fáradt, szárazan köhög, ne menjen közösségbe, és telefonon hívja a háziorvosát.

A közleményben hangsúlyozzák: az éberség a védekezés első szakaszában jól működött, a szabályok betartásával elkerülhetőek az újabb korlátozások. A kisebb gócpontok ellenére a járványügyi helyzet kedvező Magyarországon. Ezért hagyományosan indulhat a tanév, az iskolák országszerte gőzerővel készülnek a diákok fogadására.

Részletes járványügyi protokollt dolgozott ki a kormány,

hamarosan minden iskola megkapja. Ez a vírus terjedését figyelembe véve ad részletes tanácsokat az intézményvezetőknek és a tanároknak a helyzet kezelésére, valamint a mindennapi tanítás kapcsán is pontos előírásokat tartalmaz.

Mintegy nyolc oldalban foglalja össze azokat a körülményeket, azokat a szabályokat, amelyeket be kell tartani. Ez vonatkozik a pedagógusokra, vonatkozik a diákokra, az oktatás formájára, a tárgyakra és a sportolásra – mondta Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere

Az első évfolyamosok esetében a legfontosabb az iskolai oktatás

A Nemzeti Pedagógus Kar támogatja a járványügyi protokoll bevezetését az iskolákban. A testület elnöke szerint a szabályok betartásával biztonsággal elindítható a tanév a normál rendben. Horváth Péter azt mondta: az első évfolyamosok esetében a legfontosabb az iskolai oktatás.

A digitális oktatást a tervek szerint csak helyi szinten, nagyobb számú megbetegedés esetén vezetnék be. Az érintett iskolákban pedig a tanároknak és a diákoknak ingyenes lehet az internet. A mostani nemzeti konzultációban erről is megkérdezi az emberek véleményét a kormány. A kérdőívet augusztus végéig lehet kitölteni.

Az első orosz műholdról,

a Szputnyikról nevezték el a világon elsőként bejegyzett orosz koronavírus elleni vakcinát.

Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be a keddi kormányülésen. A Szputnyik V névre keresztelt oltóanyag kevesebb, mint két hónapos, embereken végzett tesztelés után kapott zöld jelzést. Néhány vizsgálat még hátra van, de január elsején már nemzetközi forgalomba is kerül. A vakcinát az elnök egyik lánya is megkapta.

Kételkedik a tudományos világ az orosz vakcinában

A vakcinát önkéntes alapon már a jövő héten beadathatják maguknak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok. Néhány tudós azonban aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az eddigi klinikai vizsgálatoknak csak körülbelül 10 százaléka volt sikeres.

Attól tartanak, hogy az a sebesség, amellyel Oroszország elindította az oltást, azt sugallja, hogy Moszkva nemzeti presztízsét állította a biztonság elé. Az elnök elutasította a vádakat, és elmondta, hogy Oroszország mellett a klinikai vizsgálatok várhatóan az Egyesült Arab Emírségekben és a Fülöp-szigeteken is megindulnak, a gyártás egy részét pedig átteszik Brazíliába is. Eddig egymilliárd adagra érkezett megrendelés a világ minden tájáról. A külföldi árusítás januárban kezdődik.

A nyár viszont még javában tart, és a vendéglátók a maximumot szeretnék kihozni az idei csonkaszezonból. Olaszországban zsúfolásig teltek a strandok helyi, illetve külföldi vendégekkel, és a strandokon lehetetlen betartani az óvintézkedéseket.

Nem mindenhol ilyen a helyzet, Spanyolországban például hatalmas veszteséget könyvelhet el a turizmus. Madridba az idén 98 százalékkal kevesebb turista érkezett, mint tavaly. A vendéglátóipar most abban reménykedik, hogy szeptemberben beindul a konferenciaturizmus és a kiállítótermek látogatása, ami javíthat a jelenlegi statisztikán.

Mások viszont az iskolakezdésre koncentrálnak. A belgrádi kormány már döntött,

Szerbiában várhatóan csak az alsósoknak indulnak iskolába szeptemberben,

a felsőbb osztályosok, illetve a középiskolások felváltva járnak majd be, és tanulnak majd otthon.

Az Egyesült Államok pedig közzétette, hogy egyre több a megbetegedés a fiatalok körében. Július utolsó két hetében legalább 97 ezer gyermeknek lett pozitív a koronavírus-tesztje, ami esetükben 40 százalékos növekedést jelent. Egyes tagállamok most fontolóra veszik, hogy elkezdjék-e a tanévet szeptember elején.

Rossz hírek érkeztek Új-Zélandról is, ahol száz nap koronavírusmentesség után ismét megjelent a járvány. Igaz, néhány esetről van csak szó, de a kormány máris szigorú intézkedéseket jelentett be. Ezt tanácsolja az Egészségügyi Világszervezet is, amelynek főigazgatója azért nem látja olyan sötétnek a jövőt.

Tudom, hogy sokan gyászolnak, és hogy ez egy nehéz időszak mindenki számára. De tisztázni akarom: vannak zöld hajtásai a reménynek, és bárhol is legyen egy ország, régió vagy város, soha nem késő megváltoztatni a járvány terjedésének irányát. Két fontos eleme van a világjárvány hatékony kezelésének: a vezetőknek cselekedniük kell, a polgároknak pedig el kell fogadniuk az új intézkedéseket

– mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus a WHO főigazgatója.

Ezt tette az ausztráliai Melbourne vezetése is. Az egyre több koronavírusos eset miatt lezárták a várost. Az intézkedés pedig, úgy tűnik, meghozta az eredményt. Két nap után ugyanis megállt a fertőzöttek számának emelkedése, majd csökkenni kezdett. Ez reményt adott arra, hogy fegyelemmel elejét lehet venni a járvány terjedésének Ausztrália második legnagyobb városában.

