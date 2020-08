Magyarországon közutak pediglen nincsenek

A történelem izgalmas szokása, hogy ismétli önmagát. Mária országában különös hajlama van erre Kliónak. Elég, ha akár az elmúlt néhány hónap hazai s külföldi sajtóját lapozgatjuk, így értesülvén arról, hogy hazánkban valójában nem is ülésezik a parlament. Tőlük tudjuk azt is, hogy diktatúra van. (Tekintsünk el a logikai bukfenctől, hogy egy diktatúrában miért lenne meglepő, hogy nem ülésezik a parlament.) De elég szót váltani jámbor honfitársaink egyik-másikával, például egy útjavítást kerülgetve. Megtudjuk tőlük rögvest, hogy a jelentéktelen útlezárás azért történik, mert ez egy balkáni ország, ahol nincsenek normális közutak, de egyébként sem épül semmi, hiszen mindent „ellopnak”.

Ránk köszönnek e szavakban az ártó hatalmak nyugaton, drága pénzen elhelyezett propagandacikkei, melyek hatására a magyarság elítélését az ottani liberális lapok is kezdik átvenni. Innen már csak egy lépés, hogy a Lajtán túli kollégáik anyagait némelyik magyar orgánum is tényszerű, "független" meglátásként tálalja. Úgy írnak, mintha azt akarnák elhitetni – s tegyük hozzá, sokszor nem eredménytelenül – hogy Európa Bécs keleti határainál ér véget.

Feltétel a történelem játékainak észleléséhez, hogy múltunkat, épp úgy, mint jelenünket, kellőképpen megismerjük. Hozzásegít ehhez például a közülünk már eltávozott Kunszabó Ferenc zseniális Széchenyi-esszéje:

„ (...) Metternich drága pénzen elhelyezett propagandacikkei pontosan ezt a kiállást gúnyolják, nem feledkezve meg persze a liberális köznemesség befeketítéséről sem, sőt támadják a főnemességet is, köztük elsősorban Széchenyit, aki a cikkek szerint a fennhéjazó, szűk látókörű magyar arisztokrata mintapéldánya, hiszen például luxushidat akar Pesten, miközben Európa Bécs keleti határainál ér véget, mert onnan kezdve egyszerűen nincsenek utak – ami így nem igaz, különösen Nyugat-Magyarországon nem. Az európai propagandakampánynak különben két új vonása van már ebben az időben. Az egyik, hogy mi végre válaszcikket írunk (például Wesselényi, Dessewffy Aurél, Széchenyi, Pulszky), a másik viszont, hogy a magyarság elítélését az ottani liberális lapok is kezdik átvenni – ám maradjunk csak annál, hogy ebben a választási harcban, s mind a többiben is egészen a 48-as áprilisi törvényekig a megyei nemesség megosztottságának van meghatározó jelentősége. (És ég az oltár; 1984).”

Nihil sub sole novum. Nincs új a nap alatt. És persze nincsenek utak sem Magyarországon. Az elmozdulás Széchenyi óta talán annyi, hogy ismét eljutottunk odáig: mi végre válaszcikket írunk, a nyugati sajtóban is. Sok kéne belőlük.

Saját lapjaikat olvasva talán inkább rádöbbennek, micsoda otromba hazugság, hogy Európa Bécs keleti határainál véget ér.