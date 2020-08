Bénító szabadság: nem tudnak dönteni a kerületek Airbnb-ügyben

Megosztás Tweet



Egyelőre legfeljebb tájékozódnak, egyeztetnek vagy leginkább a kormányra mutogatnak azok a budapesti ellenzéki vezetésű önkormányzatok, ahol a legnagyobb mértékű a rövid távú lakáskiadás szerepe – írta keddi cikkében a Magyar Nemzet.

Bár az új, e hó elejétől hatályos rendelkezések kimondottan kerületi, települési hatáskörbe adták a döntés jogát, Karácsony Gergely főpolgármester szerint a Fővárosi Közgyűlésben is napirendre kerül a téma. Eközben a külföldi turisták kiesésével üresen áll az érintett lakások egy része vagy hosszú távú bérleményként lettek kiadva – olvasható a napilap összeállításában.

A leginkább érintett kerületek közül az egyetlen kormánypárti vezetésű Belváros üdvözölte a kérdés önkormányzati hatáskörbe helyezését. Közölték: a nagyfokú érintettség okán a rövid távú lakáskiadás ügyét folyamatosan figyelemmel kísérik, már csak azért is, mert annak idején az elsők között alkottak erre szóló helyi szabályozást. Az esetleges szigorítással kapcsolatban azonban teljes körültekintéssel kívánnak eljárni, erről tájékoztatást még nem tudtak adni.

Ezzel szemben a leginkább érintett belső budapesti kerületek – jellemzően ellenzéki – vezetése úgy tűnik, egyelőre a lépés kritizálásával és a kormányra mutogatással van elfoglalva. Az Airdna.co portál adatai szerint a bulinegyedes VII. kerületben még most is csaknem háromezer kiadó lakást tartanak nyilván. Az önkormányzat sajtóosztálya a kerületi igazgatási szünetre hivatkozva nem is válaszolt a Magyar Nemzet airbnb-vel kapcsolatos kérdéseire.

Soproni Tamás, a szintén jelentős számú airbnb-s lakással bíró VI. kerület momentumos polgármestere azt közölte: az üzletág szabályozása elengedhetetlen, hogy enyhüljön a lakhatási válság, csökkenjen a túlzsúfoltság és biztosítható legyen a kerületben élők nyugalma.

A szabályozással nem az üzletág ellehetetlenítése a cél, hiszen a bejelentett, korrekt módon működtetett Airbnb-szállások családok megélhetését szolgálják – közölte a kerületvezető, hozzátéve, hogy Terézvárosban minden 15. lakást Airbnb-n adnak ki. Ugyanakkor Soproni kárhoztatta, hogy a kormány csak egyetlen eszközt ad az önkormányzatok kezébe, és szerinte kísérletet sem tesz a szektor kifehérítésére.

A címlapfotó illusztráció.