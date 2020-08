Gulyás: A magyar gazdaság kellően erős ahhoz, hogy a kormány állja az ígéretét

A koronavírussal fertőzöttek száma 500–600 fő körül stagnál Magyarországon – emelte ki a tárcavezető a műsorban. Elmondta, a néhány hete bevezetett intézkedések, mint például a határon belépők szigorúbb ellenőrzése vagy a külföldi országok kategóriákba sorolása, helyesek és beváltak.

Emlékeztetett, hogy a kormány heti rendszerességgel dönt – az Operatív Törzs javaslata alapján – az esetleges módosításokról, így a külföldi országok besorolásának megváltoztatásáról is.

De most úgy láttuk, hogy ha nem hozza be senki külföldről a vírust, akkor Magyarországon a jelenlegi szabályok fenntartása mellett – amelyek beváltak – a fertőzésszám megmaradhat az európai összehasonlításban is alacsonynak mondható szinten