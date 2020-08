A szocialisták beléptetnék Magyarországot az európai egészségügyi unióba

Megosztás Tweet



Csatlakozzon Magyarország az európai egészségügyi unióhoz, továbbá a kormány hozza nyilvánosságra a magyar egészségügyről készülő átfogó tanulmányt és vitassa azt meg szakmai szervezetekkel – sürgette Ujhelyi István szocialista európai parlamenti (EP) képviselő (MSZP) vasárnap tartott online sajtótájékoztatóján.

Az EP-képviselő ismertetése szerint a formálódó európai egészségügyi unió rögzíti többek között azokat az egységes európai egészségügyi minimumfeltételeket, amelyeket mindenkinek biztosítani kell, mivel a hozzáférés az alapvető egészségügyi ellátáshoz emberi jog.

Ujhelyi István elmondta, hogy a kormány a magyar egészségügy helyzetéről egy neves nemzetközi tanácsadó cégtől rendelt tanulmányt, amelynek augusztus 7-ig kell elkészülnie. A szocialista politikus felszólította a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a dokumentumot és „valódi szakmai szervezetek” bevonásával vitassa azt meg, továbbá végezzen el úgynevezett stressztesztet, világítsa át a magyar egészségügyet.

A kormány felelőssége, hogy milyen állapotban van az egészségügy, márpedig ma Magyarországon ez az egyik legsúlyosabb probléma – jelentette ki az ellenzéki politikus.Ujhelyi István szerint Orbán Viktor miniszterelnök hazudott, amikor a napokban arról beszélt, hogy Európában a magyar egészségügy az egyik legjobban teljesítő.

Ezzel szemben még a Magyar Nemzeti Bank közelmúltban nyilvánosságra hozott jelentése is azt állapítja meg - tette hozzá -, hogy "az elkerülhető halálozási arány" Magyarországon kétszerese az európai átlagnak, de a visegrádi országok átlagánál is 40 százalékkal magasabb. A jelentésben szerepel az is, hogy Magyarországon az egészségügyre fordított közkiadások aránya 6,6 százalék, ami az uniós átlagnál jóval alacsonyabb – mondta.

Hozzátette: Magyarországon ráadásul nagyon magas a magánzsebből fizetett egészségügyi szolgáltatások aránya, de nem azért, mintha ezt választaná jó egzisztenciájú polgárok sokasága, hanem mert erre kényszerülnek a magyarok, ha másként nem, hát hálapénz formájában.

Felhívta a figyelmet arra, hogy míg Németországban 12 ápoló jut ezer lakosra, Magyarországon csak ennek a fele. Évente több száz orvos hagyja el az országot, ami nem is csoda, miután Belgiumban kilencszer, de még Szlovákiában is kétszer magasabbak az orvosi bérek.

A magyar egészségügyből mintegy 25 ezer szakember hiányzik, és itt háromszor akkora az esélye, hogy a beteg kórházi fertőzésben hal meg, mint Nyugat-Európában – mondta Ujhelyi István.

„Az életünkről van szó!” – hangsúlyozta az MSZP európai parlamenti képviselője.