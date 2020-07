Orbán Viktor – Ma Magyarországon minden van, amire szükség van egy járványveszély alatt

Megosztás Tweet



Aki külföldre utazik, a zöld jelzésű országokat válassza, nehogy bajt hozzon az itthoniakra – tanácsolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án

MTI/Mohai Balázs)

Ha tartjuk az eddigi életstílust, akkor nem lesz baj

Az operatív törzs továbbra is ülésezik. Minden kedden tesznek javaslatot a kormánynak, amiről az szerdán dönt, és péntekenként teszi közzé a hatályos rendeleteket – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Hozzátette, a környező országokban romlik a helyzet. A magyar védekezés bevált, ha tartjuk az eddigi életstílust, akkor nem lesz baj. Aki külföldre utazik, a zöld országokat válassza, mert bajt hozhat az itthoniakra – tanácsolta.

Ma Magyarországon minden van, amire szükség van egy járványveszély alatt. A magyar egészségügyi rendszerről kiderült, hogy Európában szinte a legjobban teljesített – emelte ki. Azt is elmondta, az egészségügyi ipar is fejlett az országban, most

már a lélegeztetőgépeket, maszkokat az országban gyártják le,

annyit amennyire szükség van.

A nemzeti konzultáció azért is fontos, hogy egy esetleges második hullámnak úgy vágjanak neki, hogy egység, egyetértés van a döntéshozás és a társadalom között.