Magyar alelnöke lett az Európai Néppárt hallgatói szervezetének

Czirkl Benita, a Fidelitas jelöltje lett az Európai Néppárt hallgatói szervezetének alelnöke. A Fidelitas jelöltjét és a teljes elnökséget a hét végén online ülés keretében választották meg.

Ismerve a Fidesz és az Európai Néppárt viszonyát ez óriási siker. A vitás pontok azóta sem rendeződtek, úgyhogy az alelnöki pozíciót akár meglepetésnek is lehet tekinteni. Czirkl Benita megválasztása és a Fidelitas elért eredményei a hallgatói szervezetben a néppárt felé is üzenetértékűek.

Czirkl Benita, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, ez a siker több tényező együttes hatásának köszönhető.

„Egyrészt az eddigi magyar képviselet kooperatív munkájának, másrészt annak, hogy az elmúlt években folyamatosan hangoztatták a magyar kormány álláspontját nemzetközi téren is. Több nemzetközi szervtől is pozitív visszajelzést kaptak több téma kapcsán is, így a null migráció és a családtámogatásokkal kapcsolatban is” – fogalmazott.

„Annak ellenére, hogy ez egy ifjúsági szervezet, tevékenységi körét több alkalommal is ki kell terjeszteni az aktuálpolitikai témákra” – mondta. Folyamatosan előkerülnek az egyes országok által képviselt politikai eszmék, ügyek és kérdések is – tette hozzá.

A beszélgetés végén azt is elmondta, a kereszténydemokrata értékek a fiatal generáció számára is fontosak. Úgy látja, a húszas éveiben járó fiatalok kissé liberálisabb beállítottságúak, de pozitív értelemben.