Terjed a koronavírus Nyugat-Európában

Európában egyre nagyobb az aggodalom a koronavírus második hulláma miatt. Az Egyesült Királyság után már Németország is óva int a spanyolországi nyaralástól, mivel az ország több régiójában is jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma. De súlyos a helyzet Ukrajnában és Szerbiában is – hangzott el az M1 Híradójában.