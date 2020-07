Megosztás Tweet



Új sorozatot indított a közmédia kulturális csatornája. Az M5 Mesterember című műsora a pályaválasztó fiatalokat célozza.

Mindig is kíváncsi volt, hogyan zajlik egy hadgyakorlat? Béli Ádám, az M5 riportere meglátogatta a harcászati akadémiát, ahol közelebbről megismerkedett egy harckocsival, de kiderül az is, hogy milyen jogosítvány kell egy ilyen jármű vezetéséhez. Nézze meg ön is hogyan zajlik egy harckocsis lövészeti gyakorlat.

Az adás ITT tekinthető meg.