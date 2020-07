Rekordot dönthet idén a belföldi turizmus

Megosztás Tweet



Sokan választják a Balatont úti célnak, és egyre többen utaznak inkább vonattal a magyar tengerhez. A MÁV külön jegytípusokkal is készült a nyári időszakra, amit már most, több mint félmillióan használtak ki. Emellett folyamatosan nő azoknak a száma, akik kerékpárjukat is magukkal viszik – hangzott el az M1 Híradójában.

A nyaralók azt mondják, szívesen utaznak vonattal, hiszen nemcsak kényelmesebb, olcsóbb, hanem biztonságosabb is, mint az autó.

Új jegytípusok a pénztárakban

Nemrég új jegytípusokat vezetett be a MÁV. Ezek huszonnégy vagy hetvenkét órára szólnak, és nemcsak a Balaton körül, hanem Tapolca és Sümeg között is érvényesek, sőt, még a balatonfenyvesi kisvasút vonalán is korlátlanul használhatók. Mindkettőt szeptember 30-ig lehet megváltani a pénztárakban és a MÁV telefonos alkalmazásában.

A vállalat egyebek mellett az ilyen és ehhez hasonló szolgáltatásokkal igyekszik népszerűsíteni a vasúti közlekedést. Úgy tűnik, sikerrel, hiszen a balatoni utasforgalom még a koronavírus ellenére sem csökkent.

Biber Anett, a vállalat szóvivője az M1-nek azt mondta, alig egy hónapja lépett érvénybe a nyári menetrend, ez idő alatt pedig már több mint félmillióan utaztak vonattal a Balatonra, közülük a legtöbben az északi partra, több mint háromszázezren.

A turizmus idei számai várakozáson felüliek lesznek

A Balaton turizmusban és gasztronómiában is „erős”. És már az őszi hónapokban is, hiszen történelmi borvidék a Balaton északi és déli partja; következnek a szüretek, a Balaton a legnagyobb halastavunk az országban, és sok halfesztivált is rendeznek majd. Meglátjuk, hogy hány fős eseményeket lehet rendezni a jövőben – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Hozzátette: kimutatások egyelőre nincsenek, de bíznak abban, hogy a belföldi turizmus idei számai várakozáson felüliek lesznek, és még a tavalyi adatokat is túlszárnyalhatják.

A címlapfotó illusztráció.