A Királydűlőn termett aszúval a világon minden borverseny megnyerhető

Idén is összemérték ízeiket a világ borai Bordeaux-ban. Az 1976-ban elindított Challenge International du Vin a világ egyik legrangosabb borversenye, ahol aranyat nyerni máshol is aranyat ér. Ezen a versenyen a magyar borászok is láthatóvá váltak: tavaly 19 aranyérmet hoztak el a magyarok. Idén Orosz Gábor, mádi borász lett a legeredményesebb hazai induló, aki két aranyérmet is begyűjtött.