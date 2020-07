Maszk a talár mellett: rendhagyó diplomaosztó a Semmelweis Egyetemen

Átfogó koronavírus-szűrés zajlott májusban az országban. Több mint 10 és félezer embert vizsgáltak meg.

Orvostanhallgatók a frontvonalban

A programot a Semmelweis Egyetem irányította. A minták levételében végzős orvostanhallgatók önkéntesként segítettek. Ott voltak a betegágyak mellett is, a frontvonalban harcoltak a járvánnyal szemben.

Közben pedig tanultak és sikeres záróvizsgát tettek.

Közülük 344 diákot avattak doktorrá szombaton.

Hat év alatt végezték el az Általános Orvostudományi Kar magyar nyelvű képzését.

Az ünnepség eltért a korábbiaktól, mivel a talár mellett most először maszk is volt a diákokon.

Merkely Béla rektor kiemelte: „a koronavírus-járvány kihívás elé állította a fiatalokat, de leküzdötték, többségük önkéntesként a frontvonalban harcolt, ezzel is kiérdemelve a diplomát.”

Felesküdtek a hallgatók

Az ünnepség eltért a korábbiaktól, mert vendégek nélkül zajlott és a talár mellett most először maszk is volt a hallgatókon. Így tettek fogadalmat is.

A betegségek megelőzésére, az emberek gyógyítására esküdtek fel.

A frissen végzett orvosok többsége itthon képzeli el a jövőjét, hazai kórházakban szeretnének dolgozni a következő években.

„Egyértelmű, hogy maradok itthon és az is egyértelmű volt, engem itt nagyon meggyőztek a Semmelweis Egyetemen, hogy itt kell maradni, úgyhogy a Semmelweis Klinikán fogom folytatni szülész-nőgyógyász rezidensként a pályafutásomat” – mondta Csirzó Ádám, friss diplomás.

Kiérdemelték az orvosdoktori címet

Az idén diplomázott hallgatók az elsők, akik a megújult gyakorlatközpontú képzést végezték el, ráadásul az egyetem alapításának 250. évfordulóján, erről Merkely Béla, rektor beszélt. Hozzátette azt is: „a koronavírus-járvány kihívás elé állította a fiatalokat, de leküzdötték, ezzel is kiérdemelve az orvosdoktori címet.

A 250. jubileumi év nem ünnepségekkel telt, hanem annak második fele igen komoly munkával.

Azaz ezek a fiatalok velünk együtt orvosokkal, tanárokkal láttuk el a betegeket, gyógyítottuk a fertőzött, megbetegedett embertársainkat. És ezzel párhuzamosan kaptak egy olyan megelőzési, prevenciós, szemléletet, amely remélem kihat egész pályafutásukra."

A Semmelweis Egyetem a járványveszély miatt idén külön tartotta az évfolyamok diplomaátadóját. Az elmúlt napokban mintegy 700 orvost avattak és több mint 400 oklevelet adtak át.