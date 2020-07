Romlik a járványhelyzet, de Magyarország résen van

Megosztás Tweet



Tovább romlik a járványhelyzet a környező országokban, sok helyen ismét szigorítanak.



Romániában újabb rekordot döntött a napi új esetszám: csütörtökön jóval több mint ezer új megbetegedést regisztráltak. A helyzet Szerbiában sem jobb és Ausztriában is rekordokat dönt a járvány terjedése.

Csehországban újra kötelező lesz a szájmaszk viselése zárt helyeken. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban ismét a védekezés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta: a kormány legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a vírus újbóli behurcolását az országba – hangzott el az M1 Híradójában.

Hossszú sor kígyózott pénteken az egyik prágai kórház koronavírus-tesztelő részlege előtt. A Csehországban regisztrált új megbetegedések száma közelít az eddigi rekordokhoz: a hét közepére az orvosok 247 új esetet találtak. Ez hónapok óta az egyik legmagasabb adat,

a betegek közül ráadásul továbbra is több tucatnyian vannak nagyon súlyos állapotban.

A cseh kormány szombattól ismét szigorításokat vezet be: újra kötelező lesz minden nyilvános helyen és eseményen a szájmaszk viselése. A korábbi ezer fős létszámkorlát helyett pedig mostantól legfeljebb ötszázan vehetnek részt a rendezvényeken. A szervezőket emellett arra kötelezik, hogy a résztvevőket bontsák száz fős csoportokra.

„Nem szabad alábecsülnünk a fertőzések növekedő arányát. Világosan meg kell értetnünk az emberekkel, hogy maradjanak fegyelmezettek” – fogalmazott Andrej Babis, cseh miniszterelnök.

Két település került vesztegzár alá Romániában

Csehországban a hatóságok mostanra több regionális fertőzésgócot azonosítottak. Csakúgy, mint Romániában, ahol az elmúlt napokban két települést is vesztegzár kellett helyezni, mert a környéken lakók koronavírus tesztjei tucatjával lettek pozitívak. Országszerte csak csütörtökön rekordszámű, több mint 1100 új esetet regisztráltak és 25 beteg vesztette életét.

Ezzel Romániában kétezer fölé emelkedett a vírus halálos áldozatainak száma. A katasztrofális adatok miatt a román kormány is szigorít: az éttermek eddig szabadon működő teraszai este tíz óra után nem lehetnek nyitva, a legfertőzöttebb területeken pedig a piacok és az uszodák is bezártak.

A helyzet Szerbiában sem jobb, ahol napok óta százával regisztrálják az új koronavírus-fertőzötteket.

A környező országok közül Ausztriában is rekordokat dönt a járvány terjedése: az aktív esetek száma a korábbi javuló adatokhoz képest nyugati szomszédunknál is háromszorosára nőtt.

Nincs újabb elhunyt Magyarországon

Közben Magyarországon péntekre mindössze 18-cal emelkedett a fertőzöttek száma és összesen 490 aktív esetet tartanak számon. A járványban nem halt meg újabb beteg.

A kormány legfontosabb feladata, hogy megakadályoza a vírus újbóli behurcolását az országba – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.

„Az operatív törzs úgy döntött, hogy három kategóriába sorolja az országokat: piros, sárga és zöld, és különböző védelmi rendszabályokat rendel ezekhez a kategóriákhoz. Zöldből lehet jönni-menni, a sárgánál már korlátozások vannak, aki pirosból jön, az már számíthat arra, hogy karantéba kell mennie” – jelenttete ki a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta: bár a határátkelőkön egyértelmű szabályok vannak életben,

mindenkinek azt javasolja, hogy tájékozódjon mielőtt utazik.

„Ha nem figyelünk, ha nem tartjuk be a szabályokat, ha nem tájékozódunk külföldi utazásaink előtt, akkor könnyen bajt okozhatunk magunknak is meg az országnak is. Ezért mindenkit arra kérek, hogy tájékozódjon, mielőtt utazik, van egy külön honlap, ami ehhez nyújt segítséget, én senkit nem beszélek le a külföldi nyaralásról, mert én tudom, hogy milyen, muszáj látni a tengert, én is ehhez a csoporthoz tartozom, és egy két napot nyilván ki kell menni a vízre, ez is rendben van, de mégis több Balaton, kevesebb Adria, az arányokat tartsuk meg és a nyaralásunk súlypontja maradjon Magyarországon” – részletezte álláspontját Orbán Viktor.

Felülvizsgálja az országok besorolását a tiszti főorvos

Az operatív törzs pénteken azt közölte: folyamatosan értékelik a magyarok utazási célországainak mutatóit és a magyarországi határátkelőhelyeken végzett vizsgálatok eredményeit is.

Ez alapján arra hívták fel az országos tiszti főorvos figyelmét, hogy a vírus terjedésének gyorsulása miatt vizsgálja felül az országok besorolását. A rendőrséget pedig arra kérték, hogy fokozattan ellenőrizzék a határokon érvényben lévő szabályok betartását.

