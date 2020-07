Már majdnem egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Megosztás Tweet



Eddig 880 ezren töltötték ki a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációs kérdőívet, amiből azt látható, hogy az emberek is úgy gondolják: ezek a kérdések fontosak, érintik mindennapi életüket – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Hangsúlyozta: a nemzeti konzultációra azért van szükség, mert a kormány szeretne olyan egyetértési pontokat létrehozni, amelyek a járvány elleni védekezés egy esetleges későbbi szakaszában megalapozzák a döntéseket.

A kormányszóvivő arra biztatott mindenkit, hogy töltse ki a kérdőívet, így a kormány olyan szabályokat hozhat, amelyekkel a legtöbb ember egyetért, azonosulni tud, így be is tartja azokat.

Szentkirályi Alexandra úgy értékelt: Magyarország a koronavírus elleni védekezés szempontjából a legsikeresebb és legeredményesebb országok közé tartozik, ami annak köszönhető, hogy gyorsan és hatékonyan tudták meghozni a szükséges intézkedéseket és a magyar emberek is partnerek voltak ebben.

Szeretnék, ha ez a jó tendencia, a lapos járványgörbe a továbbiakban is megmaradna, ehhez pedig az kell, hogy a vírust a határokon kívül tudják tartani – hangsúlyozta.

Hozzátette: a kormány ezért világos, átlátható szabályrendszert alakított ki, piros, sárga és zöld jelzéssel látta el az országokat, figyelembe véve az uniós besorolásokat, a fertőzöttségi mutatókat és tendenciákat, és azt, hogy egy-egy államból mekkora a vírus behurcolásának kockázata.

A kormányszóvivő megerősítette,

a magyarországi helyzet kedvező, hiszen az új fertőzöttek száma alacsony és kevesen halnak meg a betegségben,

viszont Európán belül és kívül is újra felütötte a fejét a járvány.

Egyes uniós tagállamokban és a szomszédos országokban, így például Ukrajnában is növekednek az esetszámok, több állam – köztük Ausztria – pedig szigorított a járványellenes intézkedésekben vagy erre készül – mondta.

Felhívta a figyelmet arra: a világban 15,5 millió igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig a 630 ezret is átlépte, az elmúlt napokban pedig 220-240 ezres emelkedés volt a fertőzöttek számában és a halálos áldozatok száma is növekszik.

Szentkirályi Alexandra ezért arra figyelmeztetett: bár a vírus már hosszú hónapok óta velünk van és kezdünk beszokni ebbe a helyzetbe, továbbra sincs vakcina, ezért be kell tartani a Magyarországon érvényben lévő szabályokat, így az üzletekben és a tömegközlekedésben a maszk kötelező hordását, a gyakori kézmosást, valamint az idősek és a krónikus betegségben szenvedők iránti kiemelt figyelmet.

Itthon még mindig a legbiztonságosabb eltölteni a nyári vakációt, így érdemes idén belföldi utazásban is gondolkodni

– mondta.

A tanévkezdésről megerősítette: folyamatosan figyelemmel kísérik a fertőzöttségi számokat, de kormány jelenleg arra készül, hogy rendes, normális tanévet tudnak kezdeni szeptemberben.

Azt, hogy az MSZP-hez köthető hirklikk.hu oldalon álinterjú jelent meg Orbán Viktor miniszterelnökkel, Szentkirályi Alexandra úgy kommentálta: megdöbbentő és elkeserítő, hogy most is ténykedhetnek olyan hírportálok, amelyek álhíreket terjesztenek és kamuinterjúkat közölnek.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vizsgálja a lehetséges jogi lépéseket a portállal szemben,

és felszólította az oldalt, hogy távolítsa el a kamuinterjút

– mondta. Felhívta a figyelmet arra: nem ez az első ilyen eset, hiszen a hirklikk.hu egy álhírgyárportál, amely nagy szerepet játszott a baloldal által készített álmentős-kamuvideó terjesztésében.

„Nagyon szomorú és sajnálatos, hogy a baloldalnak éppen ilyen nehéz időkben, mint a koronavírus-járvány ideje, annyira futja a nemzeti összefogás helyett, hogy álhíreket, álvideókat terjesz”t – fogalmazott.