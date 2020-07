Ripost: Lebukott a médiacézár

Megosztás Tweet



Egyértelmű bizonyítéka Varga Zoltán üzletember budai ingatlanja annak, hogyan született a vörös bárók vagyona – erről ír a Ripost. A portál a tulajdoni lapok alapján írt arról, hogy a baloldali médiacézár hogyan rejtette offshore cégek mögé budai luxusvilláját. Egy hónapja jelent meg a sajtóban, hogy a Varga Zoltán tulajdonában álló médiacsoportnál a járványra hivatkozva jelentősen csökkentették az újságírók fizetését, miközben milliárdos osztalékról döntöttek a cégnél. Varga Zoltán akkor úgy nyilatkozott, hogy a bércsökkentés csak átmeneti – hangzott el az M1 Híradójában.

Offshore cégek mögé rejtette milliárdokat érő villáját a baloldali médiacézár – erről írt szerdán a Ripost. A cikkben a portál Varga Zoltánt, a Centrál Média tulajdonosát emlegeti médiacézárként, akit a lap szerint a háta mögött csak Trükkös Zotyónak hívnak. A lap úgy fogalmaz, hogy az üzletember egyik budai ingatlanja egyértelmű bizonyítéka annak, hogyan született a baloldalközeli, úgynevezett vörös bárók vagyona.

A Ripost a luxusvilla tulajdoni lapjára hivatkozva mutatja be, hogy az ingatlan hol adásvétel, hol telekmegosztás, hol pedig átalakulás címszó alatt offshore hátterű cégek nevén volt.

Ezek közül volt amelyikhez a Brit Virgin-szigeteki adóparadicsomban bejegyzett postafiókot adtak meg. Egy másik - szintén Varga Zoltán villájának tulajdoni lapján szereplő cég pedig Panamában egy olyan címen található, amely a panama-aktákkal kapcsolatos 2016-os botrányban is szerepelt.

Varga Zoltán 2014 után a finn Sanoma cégcsoporthoz tartozó médiabirodalom felvásárlásával került a figyelem középpontjába.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint az általa megvásárolt és Centrál Médiacsoport néven működtetett médiavállalatról Varga Zoltán többször is úgy nyilatkozott, hogy az független és befolyásmentes. Ám mint írják, az egyebek mellett a Story-t, a Best magazint, a Nők lapját és a balliberális 24.hu-t is tömörítő vállalat szerkesztőségeit egykori népszabadságos vagy más balliberális sajtótermékekhez köthető újságírókkal töltötte fel.

Rossz a hangulat a 24.hu-nál és többen is a felmondásukat fontolgatják - alig egy hónapja már erről cikkeztek a hírportálok miután kiszivárgott, hogy a Varga Zoltán tulajdonában álló Centrál Médiacsoportnál másfél milliárd forintnyi osztalékot fizettek ki a vezetőknek.

Közben ezzel egyidőben kiderült: a cégnél a koronavírusra hivatkozva jelentősen csökkentették a dolgozók fizetését.

Varga Zoltán a Média1 portálnak akkor úgy nyilatkozott, hogy a bércsökkentés csak átmeneti, és bár a 2019 eredménytartalékból maradt osztalék kifizetéséről valóban hoztak határozatot, az összeget a tulajdonosok elmondása szerint végül nem vették fel.



Trükkös Zotyó azért is kapta a becenevét, mert nemcsak villámgyorsan épített fel és szedett szét cégeket, de mindeddig mestere volt a nyomok eltüntetésének is - ezt írja most Varga Zoltánról a Ripost. A portál hozzáteszi idézem - csak hab a tortán, hogy az üzletember zugligeti luxusingatlanának korábbi tulajdonosai között egy olyan cég is szerepel, amely később az egyik nagy bankkal olvadt össze.

Éppen azzal a pénzintézettel, amely 2016-ban 12 milliárd forintot adott Varga Zoltán baloldali médiabirodalmára.