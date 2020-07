MSZP: segíteni kell a turizmus területén működő kisvállalkozásokat

Megosztás Tweet



A turizmus, köztük a balatoni idegenforgalom területén működő kisvállalkozások segítését sürgette az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője szerdán Keszthelyen.

Ujhelyi István, aki az EP Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának alelnöke az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatón azt mondta, a 25 millió munkavállalót foglalkoztató turizmus Európában soha nem látott mélységű válságba került. Közölte, Magyarországon 300-500 ezer ember dolgozik ebben a szektorban, 90 százalékuk kis- és közepes vagy családi vállalkozásnál.

Kifogásolta, hogy miközben az EU megnyitotta az összes gazdaságmentő programját a turisztikai vállalkozásoknak is, addig egy április 16-án megjelent, a külgazdasági és külügyminiszter által kiadott, most is hatályos rendelet kizárja a növekedést és a versenyképességet támogató gazdaságvédelmi pályázatokból ezeket a cégeket. Az ellenzéki politikus felháborítónak nevezte az intézkedést és azt firtatta, meddig akarják fenntartani.

Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke július 10-én jelentette be, hogy El a kezekkel a Balatontól! jelszóval akciót indítanak, ezzel kifejezve azt: nem kérnek abból hogy a szabadstrandok fizetőssé váljanak, a vitorláskikötőket privatizálják, a part menti területeket pedig beépítsék.

Fidesz: Ujhelyi beszél a Balatonról?

Pofátlan, hogy az az Ujhelyi István papol a Balatonról, aki a baloldal szegedi korrupciós ügyeiből kicicomázott badacsonytomaji villájából élvezheti a balatoni panorámát - közölte a Fidesz Ujhelyi István A kormánypárt közleményében arra reagált, hogy az MSZP európai parlamenti képviselője napközben tartott sajtótájékoztatóján a turizmus területén működő kisvállalkozások segítését sürgette.

A Fidesz azt írta: emlékezetes, hogy Ujhelyi István és az ő ingatlanjai több vonatkozásban is előkerültek a Szeviép-botrányban. Tavaly Ujhelyi lebukott azzal, hogy nemcsak a szegedi házát, hanem a nagyértékű balatoni villáját is a Szeviép újította fel több tíz millió forint értékben "kenőpénz gyanánt a baloldal kormányzása alatt kapott állami és szegedi megbízásokért cserébe" - tette hozzá a nagyobbik kormánypárt.