Folyamatosan érkeznek a bevándorlók Európába

Az M1 Híradójában bemutatott rendőrségi felvétel szerint migránsok egy teherautó alvázára próbáltak felkapaszkodni. A két bevándorlót egy török kamionos szállította volna Magyarországra, de a román határrendészek még időben, a nagylaki határátkelőnél megtalálták őket.

Török határsértők is hasonlóan jártak. A migránsok egy autó utánfutójában zsúfolódtak össze. A járművet egy bukaresti nő vezette, az embercsempészt a szerb-román határ közelében érték tetten.

A bevándorlók az M1 stábjának arról számoltak be, hogy minden lehetséges irányba próbálkoznak, annak ellenére is, hogy már a határsértők is tudják: okmányok nélkül legálisan nem tudnak bejutni az unióba.

Mivel az uniós bíróság döntése miatt megszűnt a tranzitzóna, a bevándorlók egyre többféle módszert próbálnak ki, hogy kijátsszák a szigorú határőrizetet. Az embercsempészek most már nem csak autókon és teherautókon, hanem alagútásással is segítik őket.

A határrendészek kedden találtak egy járatot a magyar-szerb határ magyar oldalán, Bácsbokodnál. A felvételen látszik, hogy a sás takarásában kiásott alagúton könnyedén átfér egy ember. A bevándorlók így a föld alatt juthattak volna át Szerbiából Magyarországra, ám a járatot nem sikerült befejezni.

A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések enyhítése óta ismét egyre nagyobb a migrációs nyomás a magyar határon – erről már a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt az M1-nek. Németh Szilárd hangsúlyozta: Miközben az év elején még átlagosan napi 50 volt az elfogások száma, ez az adat mostanra ismét 70-80 főre emelkedett.

Ráadásul a járvánnyal a migráció már nem csak közbiztonsági és terrorizmussal összefüggő problémákat vet fel, hanem járványügyi veszélyeket is rejt.

„Azok a migránsok, akik be akarnak jönni Európába, akiknek megszervezik ide az útját az NGO-k és az embercsempészek közösen, akiket meghívnak a brüsszeli és a hazai baloldali politikai szereplők, azok olyan területekről érkeznek Magyarországra, amelyek a leginkább fertőzöttek a koronavírussal, gócpontok, és nem tudjuk, hogy milyen egészségügyi intézkedések vannak" – emelte ki Németh Szilárd.

A parlamenti államtitkár szerint nem csak a terrorizmus és a bevándorlás jár kéz a kézben, hanem a koronavírus és a bevándorlás is.

Németh Szilárd hangsúlyozta: bár a koronavírus elleni védekezésben győztesnek tekinthetjük magunkat, a veszély nem múlt el, a migráció pedig fokozza a fertőzés terjedését. A kormány ezért arra kéri az embereket, hogy a járványügyi intézkedésekről szóló nemzeti konzultációban a szigorú határvédelem fenntartásáról is fejtsék ki a véleményüket.

Fél nap alatt több mint egytucatnyi, migránsokkal teli hajó kötött ki Lampedusán. A dél-olaszországi sziget ismét teljesen megtelt illegális bevándorlókkal, alig egy nappal azután, hogy az olasz belügyminiszter megoldást ígért az érkezések miatt kialakult egészségügyi helyzetre. A korábban itt partot érő egyik ötvenfős migránscsoportból 36 embernél mutatták ki a koronavírust.

Az M1 Híradójában bemutatott keddi felvételek szerint a portugáliai Faro kikötőjében 21 marokkói migránst vittek partra a portugál hatóságok. Az illegális bevándorlók egy fából készült csónakkal kötöttek ki a város homokos strandján, amit aztán a parton hagytak. Nem jutottak azonban még messzire a hajótól, amikor a nemzeti gárda tagjai rájuk találtak.

A partiőrség egyik tagja elmondta, hogy a migránsok nyilvánvalóan Marokkóból érkeztek.

Több európai országban is fokozódik a migrációs nyomás. Nagy-Britanniában rekordszámú illegális bevándorló, több mint 200 migráns kötött ki vasárnap.

Ezt a gumicsónakokról készült amatőr felvételt Nigel Farage tette közzé Twitter oldalán. A brit politikus a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a múlt héten félezer illegális bevándorló érkezett a szigetországba, és azt is mondta, hogy már korábban megjósolta ezt az inváziót.

The number of migrants to reach the UK so far this year by boat is now more than 3,000. pic.twitter.com/ydfctvhyjN

— Simon Jones (@SimonJonesNews) July 22, 2020