A fesztiválszervezők úgy készülnek, hogy lesznek rendezvények a nyár végén

Egyelőre úgy készülnek a fesztiválszervezők, hogy lesznek rendezvények a nyár végén. A kormány a héten döntött arról, hogy a járványügyi védekezés miatt elmaradnak az augusztus 20-ai ünnepségek. Az augusztus 15-e utáni, 500 főnél nagyobb rendezvények sorsáról pedig másfél hét múlva határoznak. Így egyelőre még kérdéses, hogy több nagy fesztivál sorsa hogyan alakul – hangzott el az M1 híradójában.



Több tízezren tomboltak tavaly a Fishing on Orfűn, az ország egyik legrégebbi fesztiváljára a Szegedi Ifjúsági Napokra csaknem 100 ezer ember érkezett, a Velencei-tó északi partján megrendezett EFOTT-on több mint 110 ezren buliztak, a B. my. Lake-re és a Strand fesztiválra pedig több mint 126 ezer embert váltott jegyet. Most még kérdéses, hogy idén is lesznek-e ilyen rendezvények.

Augusztus 15-éig biztosan nem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényt tartani, és hogy utána lehet-e, arról július végén dönt a kormány. A fesztiválszervezők még bíznak abban, hogy a többségben augusztus utolsó hétvégéjére tervezett rendezvényeket megtarthatják.

Ha maradnak a korlátozások, akkor szervezőknek két hetük lesz mérlegelni a lehetőségeiket. Azt mondták:

egyelőre úgy készülnek, hogy lesznek fesztiválok nyár végén.

„Mindenki azon az állásponton van, hogy úgy áll hozzá, hogy lesznek ezek a fesztiválok, hiszen felépíteni, működtetni, megszervezni ezeket nagyon nagy munka. Azoknak a partnereknek alvállalkozóknak fellépőknek, akár országhatáron belülről, akár kívülről érkezőknek nem tudjuk azt mondani, hogy várjanak, azt tudjuk mondani, hogy lesznek ezek az események, és bízunk benne, hogy valóban a járványhelyzet ezt megengedi majd” – mondta Lobenwein Norbert a Volt Produkció alapító-főszervezője.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy leginkább az ilyen tömegrendezvények hordozzák magukban a fertőzés veszélyét, de egy támogatási programot ígért arra az esetre, ha a teljes fesztiválszezon kiesne.

Be tudunk vezetni egy olyan támogatási rendszert, amely szélesebb körben teszi lehetővé, hogy a zeneipar szereplőinek támogatását. Tehát nyitottak vagyunk arra, hogy azokat a jelentős veszteségeket enyhítsük, ami a zeneipart érte

– fogalmazott.

A koronavírus-járvány miatt nem csak Magyarországon maradnak el rendezvények. Európa-szerte törlik a zenei fesztiválokat és nagyszabású koncerteket. Májusban például nem rendezték meg az Eurovíziós Dalfesztivált, és lemondták Nagy-Britannia ikonikus zenei fesztiválját, a Glastonbury-t is.

Nem csak a nyári szezon sínyli meg a járványt. Az ősz nagy eseményei is egymás után törlik. A müncheni OktoberFestet is lemondták a szervezők. Az indok mindenhol ugyanaz: az ilyen tömegrendezvényeken nehezebb betartatni az óvintézkedéseket, ez pedig növeli a fertőzés terjedésének lehetőségét.

A címlapfotó illusztráció.