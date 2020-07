Gulyás: A kormány támogatja a Btk. gyermekvédelemmel kapcsolatos módosítását

Megosztás Tweet



A kormány kész támogatni a büntetőtörvénykönyv gyermekvédelemmel kapcsolatos módosítását – ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt volt perui nagykövet ügyével összefüggésben – hangzott el az M1 Híradójában.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: bár a kormány álláspontja, hogy az ügy a lehető legszigorúbb büntetésért kiált, a bírósági ítélkezést csak a Btk. módosításával tudják befolyásolni.



A miniszterelnökséget vezető miniszter arra is emlékeztetett: Kaleta Gábor 2002-tól 2010-ig, vagyis nyolc évig a balliberális kormányok szolgálatában állt. Éppen ezért gyomorforgató, hogy Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd a kormány tagjait nevezi cinkosnak.

„A Párbeszéd nevű gyűlöletközpont, ami a főpolgármestert is adja Budapesten, ezért különösen is érdekelne a főpolgármester úr véleménye, a miniszterelnök, az igazságügy-miniszter és a külügyminiszter képével nevezi cinkosoknak a kormány tagjait. Úgy gondolom, hogy ez minden határon túl megy. Tehát hogyha a főpolgármester úr képekre rendkívül érzékeny, ahogy az elmúlt hetekben megtapasztaltuk, akkor saját kicsiny gyűlöletközpontjának is szólhatna, hogy bizonyos határokat a politikában nem divat átlépni” – mondta Gulyás Gergely.