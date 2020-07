Egész nyáron át tartó programsorozatot indítanak a vitorlázás népszerűsítésére

Egész nyáron át tartó programsorozattal népszerűsíti a vitorlázást a nők körében a Women On Water (WOW) Hungary. A magyar női vitorlázó közösséget tömörítő szervezet támogatásával indul az 52. Kékszalagon az akár a dobogóra is esélyes The Red Extreme 40 katamarán.