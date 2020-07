Videó - „Magyarország a világ legnagyobb titokban őrzött kincse”

Közép-Európa, mint olyan sokáig nem is létezett az amerikaiak térképén, csak Kelet-Európáról tudtak. Magyarországnak és a V4-eknek köszönhetően azonban ma már mindenki tudja, hol van Közép-Európa – mondta David Cornstein budapesti amerikai nagykövet egy New Yorki-i rádióállomásnak adott telefonos interjúban, amelyet az M1 is átvett.

David Cornstein elismerően szólt arról, hogy a magyar kormány eleget téve a magyarok által adott felhatalmazásnak nem telepít be illegális migránsokat, és magyarnak tartja meg Magyarországot. Úgy fogalmazott: Magyarország egy csodálatos ország, amelyet érdemes megismerni és megőrizni.