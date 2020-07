Hír TV: DK-sok gyűjthettek adatokat

Megosztás Tweet



Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció (DK) önkéntesei a nemzeti konzultációs íveken szereplő adatokat gyűjthettek a Hír TV beszámolója szerint, amit jogilag aggályosnak nevezett az általuk megkérdezett szakértő. A baloldal folyamatosan támadja a nemzeti konzultációt, korábban momentumos aktivisták gyűjtöttek össze kitöltött és lezárt borítékokat, majd szemétbe dobták őket – hangzott el az M1 Híradójában.

Neveket vágtak le a nemzeti konzultációs ívekről Veresegyházon DK-s önkéntesek – erről számolt be a Hír TV egyik nézője. A csatorna összeállítása szerint szombaton Veresegyházon, a piaci napon gyűjtötték az íveket a Gyurcsány-párt aktivistái.



A Hír TV egyik nézője lefényképezte, amint egy DK-s aktivista tíz-tizenöt konzultációs kérdőívet a kukába dob, a nevek ki voltak vágva az ívekről. A csatorna beszélt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével, Péterfalvi Attilával, aki szerint az akció jogilag aggályos. Megkeresték a Demokratikus Koalíciót is, de a párttól nem kaptak választ a kérdéseikre.

„A baloldal megpróbálja ellehetleníteni azt, hogy a magyar emberek az életüket érintő fontos ügyekben elmondhassák a véleményüket” – reagált a Hír TV értesüléseire Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta,

erős a gyanú, hogy a balliberálisok engedély nélküli adatbázis-építésre akarják felhasználni a megszerzett adatokat.

„Valószínűleg azok az emberek, akik a baloldal buzdítására a nemzeti konzultációs íveket elviszik a baloldali pártok irodájába, azok nemcsak a konzultációs ívet, hanem a levelet is elviszik, amin személyes adatok vannak, és még egyszer mondom, erős a gyanú, hogy ezeket az adatokat a baloldali pártok tárolják, megőrzik. Ez pedig illegális adatbázis-építés” – tette hozzá Hollik.

Hadházy Ákos és Szél Bernadett független országgyűlési képviselők egy hónapja arra szólítottak fel, hogy a kitöltetlen nemzeti konzultációs íveket nekik küldjék el az emberek.

Június végén Szolnokon egy nő bukott le, akit felvett egy társasház kamerája, ahogy kilop egy konzultációs ívet tartalmazó borítékot egy postaládából. A felvételt az Origo hozta nyilvánosságra. A hírportál kiderítette, hogy a felvételen szereplő nő baloldali aktivista.

Hétfőn a Pestisrácok.hu számolt be arról, hogy

utcai kukákba dobtak ki jó néhány kitöltött nemzeti konzultációs kérdőív Debrecenben.

Egy motoros férfi momentumos aktivistáknak adott át konzultációs kérdőíveket, amiket kibontottak, átolvasták, majd a férfi egy szemetesbe dobta az íveket. Az oldal fotókat is közölt az esetről. A cikk beszámol arról is, hogy néhány járókelő, aki szemtanúja volt az esetnek, kérdőre vonta a momentumosokat, akik még akkor is tagadták a tettüket, amikor megmutatták nekik a fényképeket.

A címlapfotó illusztrció.