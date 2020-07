Megosztás Tweet



Az elmúlt időszakban a kelet-közép-európai régió országainak gazdasága sokkal jobb ütemben fejlődött, mint a nyugati országoké. Ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években ebben a régióban komoly tartalékképzés zajlott.

Kelet-Közép-Európa lehet az Európai Unió vezető ereje a válság elmúltával – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban.

A visegrádi országok az elmúlt időszakban az európai térség motorjává váltak

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a koronavírus-járványt megelőző időszakban is világosan látszott gazdasági, társadalmi és politikai értelemben is Közép-Európa egyre erősödik míg Nyugat- és Dél-Európa egyes államaiban komoly instabilitás figyelhető meg. „Elég csak a gazdasági mutatókra tekintetni, és máris kiderül, hogy a visegrádi országok az elmúlt időszakban az európai térség motorjává váltak” – tette hozzá.

Kiemelte, már láthatók a koronavírus-járvány hatásai, az első negyedévben sok nyugat- és dél-európai ország recesszióba süllyedt, míg

Magyarország és Kelet-Közép-Európa többi országának gazdasága alig csökkent.

A prognózisok alapján is az látható, míg Nyugat- és Dél-Európa országainak gazdasága 2021-ben nem fog annyival nőni, mint amennyivel most 2020-ban visszaesett, addig Magyarország és a V4-országok többsége sokkal nagyobb növekedést fog produkálni 2021-ben, mint a nyugati országok.

Magyarországon komoly tartalékképzés zajlott

Elmondta, az, hogy egyes nyugat- és dél-európai országok éves GDP-je nem haladja meg az adott ország államadósságát azt mutatja, hogy ezek az országok azokat a javakat, amelyeket

az elmúlt évtizedekben felhalmoztak folyamatosan felélték és elvesztegették, míg az elmúlt években Magyarországon komoly tartalékképzés zajlott.

Ennek a tartalékképzésnek köszönhető az, hogy Magyarországot és a V4-eket nem érte olyan sokként a koronavírus-járvány, mint a többi országot.

Az Európai Unióban komoly reformokra van szükség

Az olyan válságszituációk, mint a 2008-as gazdasági válság, a 2015-ös migrációs válság, illetve a mostani koronavírus-válság megmutatja, hogy egy politikai, gazdasági struktúra, így például az Európai Unió jól, hatékonyan működik-e – mondta Deák Dániel. Hozzátette, a mostani válság világossá tette, hogy

az unió nem működik jól, hiszen a vezetők az előbb említett mindhárom válságot félrekezelték, nem reagáltak rá időben.

Tehát már ebből is látszik, hogy az unió jelenlegi állapotában nem fenntartható, komoly reformokra van szüksége, és végre azt is el kell dönteni, hogy Európai Egyesült Államokat akarnak vagy továbbra is a nemzetek Európáját akarják megtartani – hangsúlyozta.

