A gazdálkodók által igényelt kedvezményes hitel meghaladja az 54 milliárd forintot

Több mint 54 milliárd forint értékben már mintegy 3000 gazdálkodó igényelt kedvezményes hitelt a forgóeszköz-finanszírozást segítő Agrár Széchenyi Kártya Plusz konstrukcióban – mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár kedden az OTP Bank agrárhitelezéssel foglalkozó sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Az államtitkár ismertette, hogy számos lényeges kormányzati döntés született az elmúlt időszakban, amely hatékonyan járul hozzá a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozásához. Ezek közé tartozik a 25 milliárd forintos, a nyár folyamán igényelhető vissza nem térítendő támogatási csomag a mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplők számára, valamint annak a beruházási pályázati csomagnak a kidolgozása, amelyből az állattenyésztés 50 milliárd forinttal, a kertészeti ágazat 30 milliárd forinttal részesül.

A hitelekhez kapcsolódó támogatási konstrukciók is széleskörűek: a kezességvállalási díjtámogatások mellett kiterjednek a beruházási hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra, valamint a forgóeszköz-finanszírozást segítő Agrár Széchenyi Kártya Pluszra – tette hozzá.

Már látszik a javulás, nő a gazdasági aktivitás

Feldman Zsolt kitért arra is, hogy a Növekedési hitelprogram (Nhp) konstrukcióval június 30-ig több mint 27 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződést a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások forgóeszköz és beruházás finanszírozásra, hitelkiváltásra.

Az ágazat modernizációs folyamatait jelzi, hogy 2020 első negyedévben 30,8 százalékkal bővült a beruházások volumene, amely a kedvező hitelkörnyezetnek köszönhető. Szintén az első három hónapban a mezőgazdaság hitelállománya 7,1 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest – fűzte hozzá.

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a koronavírus-járvány komoly gazdasági károkat okozott, a hitelintézet elemzői szerint a GDP (bruttó hazai termék) idén három százalékkal esik vissza, a foglalkoztatás pedig négy–öt százalékkal mérséklődik átmenetileg, ugyanakkor már látszik a javulás, nő a gazdasági aktivitás.

Több gazdaságélénkítő intézkedés is megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére, amelyben az OTP Bank is aktívan részt vett: az NHP Hajrá konstrukcióiban több mint 80 milliárd forint értékben fogadtak be hitelkérelmet, a Széchenyi Kártya Program lehetőségeit pedig immár a középvállalatok is elkezdték igénybe venni, a programra épülő konstrukciókat tekintve az OTP Bank piaci részesedése már meghaladja a 40 százalékot. Emellett a növekedési kötvényprogram keretében 25 milliárd forintos vállalati kötvényállományra szerződött a hitelintézet.

Az OTP és az AVHGA együttműködése révén évente 80–100 milliárd forint hitel kerül kihelyezésre az agrárium számára

Szabó István, az OTP Agrár ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az NHP Hajrá és az Agrár Széchenyi Kártya Plusz mellett az ügyfeleik számára elérhetővé tették az OTP-AVHGA Krízis Hitelt is, amely kedvező forgóeszköz finanszírozási lehetőséget nyújt a vállalkozásoknak. Az Agrárminisztérium által, 100 milliárd forintos keretösszeggel, június 1-jén indított AVHGA Krízis Agrárgarancia Programra épülő konstrukció célja, hogy a 2020. január 1. után fizetési nehézségekkel szembesülő mikro-, kis- és közepes méretű agrár-vállalkozások meg tudják őrizni, illetve vissza tudják állítani működőképességüket.

Herczeg András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója egyebek mellett kiemelte, hogy az alapítvány a kezességvállalásával stabil feltételeket tud teremteni a bankok folyamatos hitelezési tevékenységéhez. A veszélyhelyzet alatt az alapítvány 3100 ügyletet bírált el 60 milliárd forint értékben. Az alapítvány meghatározó partnere az OTP Bank, a két szervezet együttműködése révén évente 80–100 milliárd forint hitel kerül kihelyezésre az agrárium számára.

A címlapfotó illusztráció.