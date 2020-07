Videó – Mintegy 162 milliárd forinttal több jut katonai feladatokra a 2021-es költségvetésben

Folytatódnak a honvédelmi fejlesztések – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1-en.



Jövőre 162 milliárd forinttal magasabb lesz a honvédelmi költségvetés, és a 778 milliárd forint 25–30 százalékát fejlesztésekre fordítják. Kiemelte, hogy jövőre már 1,66 százalék lesz a honvédelmi kiadások GDP-hez viszonyított aránya, így egyre közeledünk a NATO által elvárt kétszázalékos mértékhez – ismertette Benkő Tibor.

A jövő évi költségvetés elsősorban a családok támogatásáról, emellett a gazdaság újraindításáról szól – hangsúlyozta –, de kiemelten fontos a biztonság is. A honvédelmi és haderőfejlesztési programot is azért indították el, hogy a biztonságot hosszú távra garantálják.

Benkő Tibor jelezte, hogy a beszerzések is folytatódnak, hamarosan érkeznek például a Leopard típusú kiképző harckocsik.

Kitért arra is, hogy a katonák a járványügyi készültségi idején is folytatják feladataikat, járőrőznek, fertőtlenítenek, segítik a humanitárius korridorok biztosítását. A honvédség részt vesz a munkahelyteremtési programban is; háromszor ezer embernek biztosít átmeneti foglalkoztatási formát. Az első nyolcszáz ember július elsejétől már munkaviszonyban van, fizetést kap.