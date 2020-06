Külföldi nyaralás előtt érdemes tájékozódni az utazással összefüggő szabályokról

Megosztás Tweet



A határátkelőknél is beindult a nyári szezon. Magyarországon a déli átkelők különösen terheltek ebben az időszakban, így hamarosan újra torlódásokra kell számítani. Csak Csongrád-Csanád megyében hat és fél millió ember lépi át a határt három hónap alatt, ami rengeteg munkát ad a hatóságoknak – hangzott el az M1 Híradójában.

A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt erős forgalom várható a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyeken.

Most még csak kevesebb ideig kell várakozni, de hamarosan – elsősorban a hétvégéken – akár négy–öt órás várakozásra is fel kell készülni. Terelésekkel és a kisebb határátkelők egyirányúsításával is gyorsítja majd az átkelést a rendőrség.

Július végéig kilépő irányba, augusztus elejétől a belépő oldalon alakulhatnak ki torlódások. A legkritikusabb időszaknak július utolsó és augusztus első két hete számít, amikor mindkét irányban lehetnek sorok

A jövedéki termékek behozatalával követik el a legtöbb szabálysértést az utazók

– mondta Némedi-Varga Éva, a Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtófelelőse. A tizenhetedik életévüket betöltött állampolgárok cigarettából Európai Unión kívülről 40 szálat, a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtermékből egy litert, az alatti alkoholtermékből két litert vihetnek hozhatnak be az országba. Fontos továbbá, hogy az új szabályzások szerint az e-cigaretta töltőfolyadékból 15 milliliter, a Heats dohányhüvelyekből 40 darab szállítható át a határon.

Be kell jelenteni a tízezer eurónál nagyobb összegű készpénzt vagy kötvényt ki- és belépéskor, valamint ha valaki házi kedvenccel utazik, annak is szükséges az állatútlevél. Zöldséget-gyümölcsöt sem szabad nagy mennyiségben bevásárolni, mert azt nem engedik át a határon, ahogyan növényeket sem.

A röszkei autópálya határátkelőhelyet havonta egymillió utazó is átlépi nyáron,

van olyan nap, hogy 60–70 ezer ember. Induláskor tanácsos a rendőrség internetes oldalán tájékozódni a várakozási időkről, és érdemes a kisebb határátkelőhelyek felé kerülni.

A címlapfotó illusztráció.