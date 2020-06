Fidesz: Sokáig már nem lehet ezt a szerencsétlenkedést folytatni

Megosztás Tweet



Sokáig már nem lehet ezt a szerencsétlenkedést folytatni, amit Karácsony Gergely és a baloldal művel, mert a Lánchíd állapota napról napra rosszabb – reagált kedden a Fidesz közleményben az MSZP két politikusának kijelentéseire.

Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere és Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes a Pénzügyminisztérium József nádor téri székhelye előtt tartott kedden sajtótájékoztatót a Lánchíd felújításának ügyében. Elhangzott például, hogy ne költöztesse a budai Várba a Pénzügyminisztériumot a kormány, és az arra szánt 50 milliárd forintból legalább tízmilliárdot adjon a Lánchíd felújítására.

A Fidesz úgy reagált, „a Lánchídnak a felújítás megkezdésére és nem a baloldali politikusok üres fecsegésére lenne szüksége”.

Budapestnek bőven van pénze, a kormány is segíti a felújítást, ideje lenne munkához látni a politikai akciók helyett – hangsúlyozták. Hozzátették: a kormány az elmúlt tíz évben folyamatosan felújítja a hozzá tartozó nemzeti építészeti örökségeket, többek között a budai Várat is, a Fővárosi Önkormányzat is lásson hozzá legalább a Lánchídhoz.

