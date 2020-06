A Megafon Központ a konzervatív értékeket valló embereknek ad teret a megnyilatkozásra

Megosztás Tweet



A napokban elindították a Megafon Központ platformját. A szervezet célja, hogy megtalálja és felerősítse a nemzeti hangokat az interneten. Kovács István, a központ alapítója elmondta, a kezdeményezés nem várt népszerűségnek örvend. A Megafon bemutatkozó videóját eddig több mint harmincezren nézték meg.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, sokkal nagyobb az érdeklődés az oldal iránt, mint az gondolták volna.

Nagy népszerűségnek örvend a Megafon Központ

Péntek délután tették ki a bemutatkozó videót a legnagyobb közösségi médiaplatformra, amelyet eddig csaknem háromszázezren nézték meg. Ezzel párhuzamosan pedig elindították a honlapjukat is, ahová már több mint ezer felhasználó regisztrált – tette hozzá.

A konzervatív eszméket vallókat megpróbálják elhallgattatni

„Az élet minden területén lázadásnak számít konzervatívnak lenni, de az interneten és különösen a közösségi oldalakra különösen igaz ez, hiszen ott teljesen úrrá lett a balliberális gőzhenger. Ha valaki hallatni meri a konzervatív véleményét, azt tanulatlannak bélyegzik meg” – mondta. Hozzátette, ha pedig valaki konzervatív politikai véleményének ad hangot, azt a mainstream eszméket valló tömeg igyekszik minden fronton ellehetetleníteni. Ennek köszönhetően

sok konzervatív ember inkább hallgat és nem vállalja fel meggyőződését, gondolatait.

Kovács István elmondta, éppen ezért hozták létre ezt a platformot, hogy ott a konzervatív eszméket valló emberek is hallathassák a hangjukat.

Emellett azt is szeretnék elérni, hogy egyre többen merjék felvállalni a gondolataikat, eszméiket, elképzeléseiket, mivel minél nagyobb lesz ez a közösség, annál nehezebb lesz elhallgattatni.

Kiemelte, nem akarják megmondani senkinek, mi legyen a véleménye, csupán annyi a céljuk, hogy megtanítsák az embereket arra, hogyan tudnak hangot adni megfelelő módon a gondolataiknak.

Éppen ezért különböző képzéseket is hirdetnek majd – fűzte hozzá.

A fiatalok mindig nyitottak az újra

A beszélgetésben arra is kitért, hogy a fiatalok mindig is nyitottak voltak az újra, legtöbb részük meg általában igyekszik eltérni a fősodor eszméit. Nincs ez másképp napjaikban sem, amikor a liberalizmus vált a mainstream áramlattá. Elmondta, éppen ezért is figyelhető meg az a trend, hogy a fiatalok egyre nagyobb többsége kezd megbarátkozni a konzervatív értékekkel.

A címlapfotó illusztráció.