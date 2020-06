Az éjszakai vihar miatt nem jár vonat az Eger-Szilvásvárad vonalon

Mintegy 180 helyszínre kellett kivonulniuk az ország 14 megyéjében a tűzoltóknak a péntek éjszakai vihar miatt – közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője szombaton.

Elöntötte a víz a nyíregyházi Szegfű utcát az éjjel. A tűzoltóknak mintegy 180 helyszínre kellett kivonulniuk az ország 14 megyéjében az éjszakai vihar miatt. A legtöbb káreset Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében történt június 26-án éjfélig (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A szóvivő elmondta, főként az elöntött pincék, illetve lakóingatlanok adtak munkát kollégáinak, de elakadt jármű és fakidőlés miatt is be kellett avatkozniuk. legtöbb káreset Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében történt péntek éjfélig. Van ahol még most is dolgoznak a tűzoltók – fűzte hozzá.

A katasztrófavédelem közölte azt is, az éjszakai esőzések után sorra érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelem Heves megyei műveletirányítási központjába. Egerben és környékén eddig több mint negyven esetben kérték a tűzoltók segítségét, elsősorban vízeltávolításhoz.

Szünetel a vonatforgalom az Eger-Szilvásvárad vonalon

A Mávinform szombat reggel közölte, hogy szombat reggeltől Almár és Szarvaskő között sárátfolyás miatt nem lehetséges a vasúti közlekedés. A sár- és vízátfolyások miatt a közutat is lezárták, ezért pótlóbuszok közlekedtetésére sincs lehetőség Eger és Szilvásvárad között – tették hozzá.

Szombaton a sok napsütés mellett továbbra is előfordulhatnak záporok és zivatarok, a Dunától keletre van nagyobb esély csapadékra, amelyet megélénkülő szél kísérhet.

