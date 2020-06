Videó - Hat éve dolgoznak, hogy lebontsák az akadályokat a migránsok előtt

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoki indítványa újabb bizonyíték arra, hogy az Európai Unió továbbra is nyomást akar gyakorolni a magyar bevándorláspolitikára és le akarja bontani a jogi határzárat – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Felidézte, az európai uniós bizottság kezdeményezésére az Európai Bíróságon zajlik az a per, amelyet még a 2015-ben bevezetett jogi határzár miatt indítottak el Magyarország ellen. Úgy értékelt, a csütörtökön ismertetett főtanácsnoki indítvány arra utal, hogy el akarják ítélni Magyarországot azért, mert akadályt állított az illegális migráció elé.

Hollik István elmondta, a bevándorláspártiak az első perctől támadják a jogi határzárat, „a Soros-hálózat, a brüsszeli és a magyar baloldal hatodik éve azon dolgozik, hogy lebontsa a fizikai és jogi akadályokat a bevándorlás előtt, ezért indították el ezt a pert is Magyarország ellen”. Hozzátette, így akarják elérni, hogy Magyarország engedje be és telepítse be a migránsokat.