Újabb magyar űrhajós startolhat 2025-ig?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dmitrij Olegovics Rogozinnal, a Roszkoszmosz vezérigazgatójával egyeztetett arról, hogy legkésőbb 2025-ben ismét magyar űrhajóst juttasson Magyarország a világűrbe.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dmitrij Olegovics Rogozin, a Roszkoszmosz vezérigazgatójának találkozója Moszkvában (Fotó: MTI/KKM/Borsos Mátyás)

„Természetesen vannak, akik csak legyintenek az űrkutatás hallatán. Ezt vehetjük a részükről tiszteletlenségnek is azon magyar szakemberekkel, kutatókkal, vállalatokkal szemben, akik már most is Európa élvonalába tartoznak ebben az iparágban – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videóban Szijjártó Péter külügyminiszter.

Hozzátette: Számos magyar-orosz közös űrkutatási projekt zajlik jelenleg is, amelyeknek a vége majd az lesz, hogy 2021-2025-ben a kifejlesztett eszközök mérési, kutatási célokkal felkerülnek a Nemzetközi Űrállomásra.

„Nekünk az a célunk, hogy abban a csapatban, aki majd felviszi ezeket az eszközöket a Nemzetközi Űrállomásra, legyen magyar űrhajós is” – közölte, hozzátéve: erről politikai megállapodás van Oroszországgal, amelynek a részleteiről most tárgyalnak.

„2024-2025-re teljesen reális, hogy a magyar űrkutatás, a magyar űripar eljusson arra a szintre, hogy ne csak eszközöket fejlesszünk, ne csak kutassunk, hanem egy magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson egy nemzetközi csapat részeként kutatómunkát végezhessen” – mondta a külügyminiszter.