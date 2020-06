Kiderül, mennyivel drágul a parkolás Budapesten

Megosztás Tweet



A Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz arról a tervezetről, amelynek alapján több kerületben is jelentősen drágulhat a parkolás Budapesten, ráadásul a terv szerint megszűnne sok zöld rendszámos autó ingyenes parkolási lehetősége is.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Szerdán szavaz a Fővárosi Közgyűlés arról a tervezetről, amelynek alapján több kerületben is jelentősen drágulhat a parkolás Budapesten. Sávosan határoznák meg a díjat, vagyis az első negyedóráért nem kellene fizetni, utána viszont egyre többet. Erzsébetváros DK-s polgármestere, Niedermüller Péter már 800 forintos felső határt is emlegetett, ráadásul a terv szerint megszűnne sok zöld rendszámos autó ingyenes parkolási lehetősége is – hangzott el az M1 Híradóban.

Karácsony Gergely főpolgármester sávosan emelné a fővárosi parkolási díjakat, erről a Városháza közösségi oldalán közzétett videóban beszélt a múlt héten. Szerinte erre azért van szükség, mert így mindenki csak addig parkol majd, ameddig szükséges.

Azt Karácsony Gergely is elismerte, hogy a döntés eredményeként a külső városrészekben nőhet a parkoló autók száma.

„A P+R parkolás a helyben lakók számára probléma, mert nem tudnak megállni a házuk előtt. De a város szempontjából sokkal jobb dolog, hogy valaki bejön az Örs vezér terére, ott teszi le az autóját és felszáll a metróra az agglomerációból bejőve, mintha a belvárosba akarna jönni” – mondta a főpolgármester.

Karácsony Gergely elképzelésében az is szerepel, hogy az első negyedóra ingyenes lesz. Ez az idő a megkérdezett autósok szerint nagyon kevés. Az árak kerületenként és övezetenként változnak majd, valószínűnek tűnik, hogy lesznek olyan városrészek, ahol a mostanihoz képest többet kell fizetni.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere akár azt is el tudná képzelni, hogy 700-800 forint legyen a maximális óradíj.

Ez a kerületben érvényes mostani díjszabáshoz képest jelentős emelkedésnek számít.

Zuglói polgármesterként is többször kellett magyarázkodnia parkolási ügyekben Karácsonynak

Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként tavaly többször is magyarázkodott parkolási ügyekben: még 2019 februárjában derült ki, hogy

a parkolási rendszer Zuglóban több száz milliós hiányt termelt, mert a Karácsony Gergely vezette kerület egy drága ajánlatot fogadott el a parkolóórák üzemeltetésére.

Akkor Karácsony Gergely a helyi közgyűlés pártjaira hárította a felelősséget.

Májusban még Karácsony is megszavazta, hogy a kerületben élőknek legyen ingyenes a parkolás, amíg nem rendeződik az ügy. Határidőnek június 13-át jelölték meg, felelősnek pedig a polgármestert. A rendeletet hónapokig nem hajtották végre, szeptember elején Karácsony Gergely pedig már nem akart foglalkozni a kérdéssel.

Szerdán szavaznak a fővárosi parkolási rendeletről (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

„A következő képviselő-testület pedig majd eldönti, hogy a parkolási rendszert hogyan akarja tovább vinni. Azt gondolom, hogy így egy hónappal a választás előtt ezeket a kérdéseket a következő testületre kell bízni” – fogalmazott akkor.

A Magyar Autóklub szerint a rendelet célja, hogy az autósokat kiszorítsák a belvárosból

Balsai István ügyvéd a mostani parkolási rendelettel kapcsolatban rámutatott arra, hogy az előterjesztésben szerepel az első, negyedórás ingyenes időszak utáni sávosan emelkedő parkolási díj, ami hosszú távon áremelkedéshez vezet.

A Fővárosi Önkormányzat emellett a zöld rendszámos autók egy részétől is megvonná az ingyenes parkolás lehetőségét.

„Az előterjesztés szerint felülvizsgálnák a kérdést azzal, hogy önmagában a zöld rendszám megléte ne jelentsen automatikusan mentességet a parkolási díjfizetési kötelezettség alól, hanem meghatározott kritériumoknak kelljen megfelelnie a gépjárműnek ehhez. Nyilvánvalóan sok zöld rendszámos autó esne ki ebben az esetben a parkolási mentességből” – mondta Balsai István.

Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a Kossuth Rádióban kijelentette: „A rendelet célja, hogy az autósokat kiszorítsák a belvárosból”. Kiemelte:

Karácsony Gergely terve csak a kerékpárosoknak kedvez, miközben nem veszi figyelembe, hogy sokaknak szükségük van autóra.

Figyelmen kívül hagyja az agglomerációból érkezőket, figyelmen kívül hagyja azokat, akiknek munkájukból adódóan többször kell a városban egyik helyről a másikra közlekedniük, azokat is, akik súlyos csomagokat, egyéb tárgyakat visznek, amelyeknek a szállítására a tömegközlekedés igénybevétele korlátozott vagy nem lehetséges – mondta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke.

Ha megszavazzák a Fővárosi Közgyűlésben a képviselők az előterjesztést, januárban lépne életbe az új, drágább parkolási rendszer Budapesten.

A címlapfotó illusztráció.