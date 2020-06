Beteges hazudozó a baloldali kamuvideó főszereplője, akit az MSZP-s Korózs Lajos mentősként mutatott be az országnak – ezt az álmentős nő saját lánya mondta róla a Hír TV-nek. Arról is beszámolt, hogy többször is elítélték már, köztük például kuruzslásért. Emellett az sem igaz, hogy képesített mentőápoló lenne, a lánya úgy fogalmazott: betegápolást azért szokott vállalni, mert gyógyszerfüggő és így akart nyugtatókhoz jutni – hangzott el az M1 híradójában.