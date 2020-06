Utoljára tartott tájékoztatót, de tovább működik az operatív törzs

Megosztás Tweet



Megtartotta utolsó tájékoztatóját az operatív törzs. A szervezet 113. napja, vagyis majdnem négy hónapja, éjjel-nappal működött. Ez alatt 14 ezer ügyön dolgoztak az operatív törzs munkatársai, több mint 18 ezer hívást fogadtak, és 60 ezer e-mailre válaszoltak. Napi sajtótájékoztatók már nem lesznek, de az operatív törzs tovább működik – hangzott el az M1 híradójában.

Január 31-én tartotta első ülését a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs. Orbán Viktor miniszterelnök azon a napon arról az akciótervről beszélt a Kossuth Rádióban, amelyet a járvány ellen dolgoztak ki.

Amit a védekezés érdekében meg lehetett tenni, azt megtettük

– fogalmazott.

A járványügyi helyzet fokozódásával február 25-én az operatív törzs ügyeleti központja is megkezdte a működését. A központ egyebek mellett az egészségügyi hatóságok és a rendőrség együttműködését koordinálta, kontaktkutatásokat végzett, járványügyi elemzéseket készített, és a védőeszközök, valamint a felajánlások elosztását is irányította. Emellett a vírussal kapcsolatos elektronikus és telefonos megkereséseket is kezelte.

Mintegy száz sajtótájékoztatót tartottak

Az operatív törzs munkatársai mintegy száz sajtótájékoztatón számoltak be a járványügyi helyzetről. Részletesen ismertették az aktív fertőzöttek, a gyógyultak és az elhunytak számát, illetve területi eloszlását is. Szóltak a határokon kialakult helyzetről, az ott bevezetett szabályokról is.

A testület emellett a bevezetett korlátozó intézkedésekről, majd a helyükre lépő enyhítésekről is beszámolt. A tájékoztatókon az idősotthonok járványügyi helyzete is kiemelt figyelmet kapott. Rendszeresen ismertették, hogy országszerte hány intézményt és mennyi ott élő időst érint a járvány. A Pesti úti idősotthonban zajló megbetegedésekről is folyamatosan beszámoltak.

Március közepéig személyesen is jelen lehettek az újságírók, de biztonsági okokból 20-ától már online rendezték meg a tájékoztatókat. A média onnantól kezdve írásban tehette fel a kérdéseit.

A sajtótájékoztatókat a közmédia naponta élő adásban közvetítette.

Annak érdekében, hogy mindenkihez eljussanak az egyetlen hiteles forrásból származó információk, tíz jeltolmács is részt vett a munkában.

A feladat komoly kihívás elé állította őket, mert több szakszóra sem volt eddig jel.

„A mi munkánk mindenképp nagy kihívást jelentett a szakszavakban, az operatív törzs által használt kifejezésekben. Ezeket valójában ilyenkor nyelvújítással oldottuk meg. Bevezettünk egy-egy olyan jelet, amit nem használt még a közösség” – fejtette ki Rudolf Kata jeltolmács.

A testület továbbra is működik

A veszélyhelyzet megszűnésével az operatív törzs napi tájékoztatói egyelőre véget értek. A testület továbbra is működik, figyelemmel követi a járványt, és ha indokolt, visszatérnek a napi tájékoztatáshoz.

Az operatív törzs tájékoztatói nemzetközi viszonylatban is példaértékű, mértéktartó sorozattá váltak – erről a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt az utolsó tájékoztató után. Kovács Zoltán úgy fogalmazott: a támadások ellenére a három hónap alatt nyújtott tájékoztatás jellegét, minőségét tekintve senkinek sem lehet hiányérzete.

Egyszerre tudtuk a hiteles, rendszeres és alapos tájékoztatás feladatát is elvégezni. Igyekeztünk a lehető legtöbb és legváltozatosabb kérdésre válaszolni

– mondta Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon köszönte meg az operatív törzs tagjainak a munkát és a napi tájékoztatást. A miniszterelnök azt írta: véget ért az első évad, de a szakemberek életünk részévé váltak.

