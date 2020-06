Továbbra is várják a jelentkezőket a rendőrképzésre

Továbbra is várják a jelentkezőket a tíz hónapos rendőrképzésre – mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1 kedd esti műsorában. Gál Kristóf elmondta: a korábban meghirdetett képzésre május 31-ig több mint 800-an jelentkeztek. Már meg is kezdődtek az alkalmassági vizsgák. A képzés szeptemberben indul – közölte a szóvivő, hozzátéve: továbbra is várják a jelentkezőket.



Kifejtette: a gyakorlatorientált képzés során tíz hónap alatt intézkedésre jogosult rendőrökké válnak a résztvevők.

Az első két hónapban munkavállalóként alkalmazzák a jelentkezőket, ekkor bruttó 210 600 forintot kapnak.

A harmadik hónaptól már a rendőrség állományába kerülnek, és próbaidős őrmesterként bruttó 231 706 forint illetményt kapnak. A tizedik hónap végétől teljes értékű rendőrként kezdik el a szolgálatellátást.

Aki részt vesz a képzésen, ingyenesen megszerezheti a „B” kategóriás jogosítványt, biztosítják számára a kollégiumi ellátást, a napi háromszori étkezést, továbbá a tanuláshoz szükséges laptopot, illetve táblagépet.

A képzés után a résztvevők közrendvédelmi járőrként, határrendészeti, útlevélkezelő rendőrként dolgoznak majd,

de később más területen is kipróbálhatják magukat, a rendőri életpálya előttük is nyitott.

Gál Kristóf kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány idején átcsoportosításokra volt szükség a rendőrségnél, mivel vissza kellett állítani a határellenőrzést a schengeni belső határon, továbbá a kijárási korlátozási szabályok betartásának ellenőrzése, valamint a hatósági házi karantén ellenőrzése is a rendőrség feladata.

Az ORFK szóvivője azt mondta, hogy az elmúlt időszakban felértékelődött a hivatásos szolgálati jogviszony. Gál Kristóf kiemelte, hogy aki a rendőrséghez jelentkezik, nem munkát, hanem hivatást választ.

A címlapfotó illusztráció.