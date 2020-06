Még mindig takarítják a vasárnapi vihar nyomait

A vasárnapi özönvízszerű esőzések után lassan mindenhol befejeződik a romok eltakarítása. Több helyen még hétfőn is az utcákról és a házak udvaráról lapátolták az iszapot, máshol pedig a vízzel és sárral elöntött otthonokat takarították. Nemcsak vidéken, hanem a fővárosban is több száz esetben riasztották a tűzoltókat, elsősorban kidőlt fákhoz, elárasztott pincékhez. Az özönvíz sok helyen a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott – hangzott el az M1 híradójában.