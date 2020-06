Így csapott le a vihar vasárnap az országra - Fotók

Hatalmas vihar csapott le vasárnap délután az ország több pontján. Egy 66 éves nő meghalt, amikor elsodorta egy villámárvíz Tótvázsonyban. A tűzoltóknak ugyan sikerült kimenteniük a nőt az árból, de a mentők már nem tudták újraéleszteni. A fővárosban és környékén is felhőszakadás pusztított: a rengeteg eső utcákat öntött el, aluljárókban zuhogott a víz, volt ahol jég is esett. Több helyen fák dőltek ki, házakba is betört a víz.