Június 15-től lehet pályázni elektromos autók és robogók vásárlására

Hétfőtől lehet pályázni a kormány által meghirdetett elektromos járművásárlási tenderre. Így kiemelkedő mértékű, akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is kapható az olcsóbb környezetbarát autókra. Az ötmilliárd forintos keretösszegű pályázat a magánszemélyek mellett a szolgáltatókra is gondol. A nagy ívű programot nemcsak a kiemelt összegű vásárlási támogatás segíti, hanem az elektromos járművek terjedéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlődése is.