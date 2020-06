Vége a látogatási tilalomnak

Megosztás Tweet



Szombattól néhány szabály betartásával már látogathatók a kórházban fekvő betegek. Az intézményekbe csak egészségesen lehet bemenni, kötelező maszkot viselni és tartani a két méteres távolságot minden idegennel. A koronavírus-fertőzéssel érintett osztályokon ugyanakkor továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom, és több intézmény is úgy döntött egyelőre nem lazít a szabályokon – hangzott el az M1 Híradójában.

Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány miatt még március elején rendelt el látogatási tilalmat az ország összes kórházában és egészségügyi intézményeiben.

A korlátozásokon – a járvány csillapodásával – június elején kezdték enyhíteni. A múlt héten például már engedélyezték a látogatást a szociális intézményekben, szigorú biztonsági szabályok mellett.

Szombaton pedig már az egészségügyi intézményekbe is bemehettek a családtagok, hozzátartozók és a barátok. De nekik is számolniuk kell biztonsági intézkedésekkel, ezekkel már szombaton is találkozhattak.

Látogatni ugyanis csak egészséges ember mehet, maszkot kell viselnie, és csak azzal a beteggel kerülhet két méteres távolságon belülre, akit látogat,

de az intézményekre is vonatkoznak előírások. Ha több beteg fekszik egy szobában, akkor maximálni kell a látogatók számát, és az érkezőknek is biztosítani kell a szappanos kézmosás vagy a kézfertőtlenítés lehetőségét.

A kórházban ápolt betegek számára könnyítés az is, hogy mostantól fogadhatnak fodrászt és pedikűröst is, és a vallásgyakorlás céljából és érkezhetnek hozzájuk látogatók.

A látogatási tilalom továbbra is érvényben marad a koronavírus-fertőzéssel érintett osztályokon,

valamint azokban az intézményekben, amelyek másként döntenek. A Semmelweis Egyetem közleményben azt írta: marad a látogatási tilalom valamennyi betegellátó intézményében.

A tatabányai Szent Borbála Kórház igazgatója is a tilalom meghosszabbításáról döntött, szerinte erre egyebek mellett azért van szükség, mert magas megye fertőzöttsége.

