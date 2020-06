Az MSZP-ben egyelőre nincs következménye a videóbotránynak

Az MSZP pártelnöke szerint részben ellenőrizték annak a nőnek az állításait, aki magát mentőtisztnek adta ki. Tóth Bertalan azt mondta: ha a nő becsapta őket, akkor azzal súlyos kárt okozott a szocialista pártnak. Az álhírügybe az MSZP-vel szövetséges Párbeszéd is belekeveredett: a párt frakcióvezetője már hetekkel ezelőtt idézett az állítólagos mentőtiszt állításaiból. A nő története egyre szövevényesebb, két cég is cáfolta, hogy valaha is náluk dolgozott volna.