Rúddal védte meg magát a migránsoktól a magyar kamionos Röszkénél

Egyre többször fordul elő, hogy éjszaka lesből támadnak migránsok magyar kamionsofőrökre a déli határ közelében. Legutóbb hárman akartak késsel kirabolni egy sofőrt a Röszke–Horgos határátkelőtől nem messze, egy benzinkút pihenőjénél. A kamionos résen volt, és egy farúddal lefegyverezte támadóját, társait pedig elkergette. Az eset azonban megrázta, szerinte csak a szerencsének és higgadtságának köszönheti az életét – hangzott el az M1 híradójában.

A Röszke–Horgos határátkelőtől nem messze egy benzinkútnál állt meg pihenni László Barnabás kamionsofőr, akire három migráns támadt rá. Egyikük kést szorított a hátához, és pénzt követelt tőle; a sofőr azonban higgadt maradt, és egy farúd segítségével megvédte magát.

László Balázs azt mondja, bár akkor nyugodt volt, utólag visszagondolva megrázta az eset.

A hasonló esetek mindennaposak.

Az M1 Híradójának a megkérdezett kamionosok többsége mesélt kellemetlen incidensről.

Az egyik férfi kamionjának ponyváját szerda hajnalban vágták fel a határsértők. A horgosi átkelőhöz szerelőt kellett hívnia, így ugyanis nem folytathatta útját.

„Ketten másztak be. Hívtam a rendőrséget, ők vezették el őket reggel. Most félre kellett állnom, így nem mehetek tovább, többórás késéssel tudok elindulni, ráadásul az eső is beesik, tönkremegy a szállítmányom” – mondta a kamionos.

A sofőrök nem csak testi épségüket féltik, tartanak a büntetéstől is, amit embercsempészés miatt kaphatnak az átvizsgálás során.

A vajdasági települések most is tele vannak migránsokkal. A bevándorlók nem is titkolják mi a szándékuk.

„Kamionban fogok elrejtőzni. Ez a célom, így jutok át Magyarországra” – mondta egy férfi, aki szerdán a határ felé vezető autópályán gyalogolt társaival.

A migránsok arra nem gondolnak, hogy kamionosok munkáját ezzel jelentősen megnehezítik. A sofőrök arról is beszéltek az M1 Híradójának, hogy a megnövekedett menetidő és az anyagi kár mellett sokuknak traumát is okoznak, és vannak, akik nehezen tudnak feldolgozni egy késes támadást.

A számok pedig továbbra is emelkednek. A járvány enyhülésével ugyanis

rengeteg migráns indult el az Európai Unió felé.

A rendőrség adatai szerint ismét több százan próbálkoznak hetente, a legtöbben most illegálisan kamionokban elbújva. Csak szerda délutánig kilenc esetben, több tucat rakomány közé elbújt vagy az alvázra felkapaszkodott migránst találtak a rendőrök.

