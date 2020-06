Hatalmas támogatással kezdhet neki a kormány az egyszer használatos műanyagok felszámolásának

Megosztás Tweet



A klíma- és természetvédelmi akcióterv keretein belül a kormány idén júliusban elkezdi felszámolni az illegális hulladéklerakókat, jövő nyáron pedig az egyszer használatos műanyagok kivezetésének folyamatát is elindítja. A műanyaghulladék csökkentésére való törekvést támogatja az ágazat, egyértelmű alternatív megoldás azonban szerintük egyelőre nincs.

(Fotó: MTI/Balázs Attila)

Jövő nyáron kezdődik meg az egyszer használatos műanyag termékek kivezetése Magyarországon – jelentette be hétfőn Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az erről is rendelkező törvényjavaslatot a múlt héten nyújtotta be az Innovációs és Technológiai Minisztérium a parlamentnek.

A miniszter azt is elmondta, hogy a klíma- és természetvédelmi akcióterv egyes lépései már a közeljövőben elindulnak, július 1-jén például elkezdik felszámolni az illegális hulladéklerakókat, és ugyancsak ettől az időponttól működik majd a hulladékgazdálkodási hatóság, amely többek közt a hulladékgazdálkodási ágazatot ellenőrzi.

Magyarországon évente több mint 18,2 millió tonna hulladék keletkezik, ebből 3,8 millió tonna háztartási, 14,5 millió tonna pedig építési-bontási, ipari, mezőgazdasági és veszélyes hulladék – ismertette Palkovics László, aki azt is hozzátette, hogy a teljes hulladékmennyiség hasznosítási aránya az elmúlt években emelkedett.

A halasztás jól jött a szakmának

Az eredeti tervek szerint az egyszer használatos műanyagokat teljes egészében betiltja a parlament, a koronavírus-járvány miatt azonban ez a folyamat csak jövő nyáron kezdődik.

„Örülünk ennek a halasztásnak, hiszen több ideje van a szakmának felkészülni az intézkedések betartására” – mondta Demjén Zoltán, a Magyar Műanyagipari Szövetség alelnöke a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Kiemelte: tökéletesen megértik a kormányzat törekvését a műanyaghulladék csökkentésére, és egyetértenek az illegális hulladéklerakók felszámolásával is. Hangsúlyozta azonban, hogy

az egyszer használatos műanyag termékek esetében az alternatív anyagok kidolgozása rendkívül komplex és összetett feladat.

Természetesen támogatják az új megoldásokat. Azt viszont nem, ha az új anyag előállításának ökológiai lábnyoma nagyobb, mint a műanyag termékeké – tette hozzá.

Az emberek támogatják a kormány többletvállalásait

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. üzletágvezetője elmondta, három dolgot érdemes figyelembe venni, mielőtt valaki állást foglalna a témában: a globális kontextust, az európai uniós kontextust és a hazai törvényalkotást.

Világszerte körülbelül 270-300 millió tonna műanyaghulladék keletkezik évente, melynek jelentős része a csomagolásból ered. Fontos ökológiai probléma, hogy ezeknek egy része a természetbe jut – hangsúlyozta.

Hozzátette: az EU rendkívül előremutató szabályozást foganatosít ebben a kérdésben, 2019 őszén adott ki erről egy iránymutatást az Európai Parlament és az Európai Tanács. Ezt a single-use plastics angol szavak összeolvasásából SUP-irányelvnek szokás nevezni, ami kifejezetten az egyszer használatos műanyagok kezelésére vonatkozik.

„Alapvetően a műanyag evőeszközök, tányérok betiltása ebből az irányelvből következik” – fogalmazott Hortay Olivér.

Kiemelte: a kormány ezen túl többletvállalásokat is tett, melyeket a klíma- és természetvédelmi akciótervében fektetett le. Két dolgot vállalt: július 1-jétől megkezdi az illegális hulladéklerakók felszámolását, valamint hogy betiltja az egyszer használatos műanyagok alkalmazását.

A Századvég mérései alátámasztják, hogy mindkét célkitűzésnek rendkívüli társadalmi támogatottsága van. Példaként említette, hogy

februári kimutatásuk szerint az emberek 89 százaléka egyetért abban, hogy az egyszer használatos műanyagokat és csomagolóanyagokat be kell tiltani.

Az európai uniós irányelvről hozzátette: nem egységesen az újrahasznosított műanyagokról szól, hanem termékek és technológiák szerint differenciál. Ez azt jelenti, hogy néhány termék esetében, mint a műanyag evőeszközök, tányérok, fültisztító pálcikák vagy szívószálak, már 2021. július 3-ától forgalomba hozatali korlátozást tervez, míg más termékeknél viszonylag megengedő, és 2026-ig „jelentős fogyasztáscsökkentést” ír elő.

Meg kell válogatni az alternatív lehetőségeket

Demjén Zoltán úgy fogalmazott, nem tudnak egyértelmű alternatív megoldást kiemelni a műanyag termékekre. Szerinte nem lehetetlen feladat a jó alternatíva kidolgozása, és ennek megfelelően támogatják az innovációs fejlesztéseket, de jelen pillanatban nehéz helyzetben vannak.

A szakértők különböző papíralapú rendszerekről beszélnek, de ahhoz fa kell, erdőket kell ritkítani, és a papírgyártás is rendkívül energiaigényes. Ráadásul, a hiedelemmel ellentétben, a papír nem is bomlik le olyan könnyen – emelte ki.

Hangsúlyozta: nagyon sok összetett kérdés van az alternatív megoldásokkal kapcsolatban, melyeket rendkívül mély alázattal, megfelelő körültekintéssel kell megközelíteni.

